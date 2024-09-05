https://ria.ru/20240905/bilayn-1970894222.html

Пассажирам новой станции метро Москвы доступна мобильная связь

Пассажирам новой станции метро Москвы доступна мобильная связь - РИА Новости, 05.09.2024

Пассажирам новой станции метро Москвы доступна мобильная связь

Пассажиры открывшейся сегодня станции "Потапово" Сокольнической линии Московского метрополитена обеспечены мобильной связью, сообщает пресс-служба ПАО... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T19:01

2024-09-05T19:01

2024-09-05T19:03

москва

московский метрополитен

вымпелком

билайн

технологии

мобильная связь

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Пассажиры открывшейся сегодня станции "Потапово" Сокольнической линии Московского метрополитена обеспечены мобильной связью, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом" (билайн).Кроме этого, оператор вывел в эфир базовые станции на четырех новых станциях Троицкой линии: "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская". Они откроются в ближайшие дни. Связь доступна как в вестибюлях станций, так и во время движения поезда, говорится в сообщении.Средняя скорость мобильного интернета составляет 130 Мбит/с, а максимальная – 300 Мбит/с."Наша сеть растет и развивается вместе с Московским метрополитеном, чтобы миллионы пассажиров в день оставались на связи в подземке и могли пользоваться привычными сервисами как на станциях, так и во время движения поездов. <…>", – цитирует пресс-служба директора Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олега Бирюкова.

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, московский метрополитен, вымпелком, билайн, технологии, мобильная связь