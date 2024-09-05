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Пассажирам новой станции метро Москвы доступна мобильная связь - РИА Новости, 05.09.2024
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19:01 05.09.2024 (обновлено: 19:03 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/bilayn-1970894222.html
Пассажирам новой станции метро Москвы доступна мобильная связь
Пассажирам новой станции метро Москвы доступна мобильная связь - РИА Новости, 05.09.2024
Пассажирам новой станции метро Москвы доступна мобильная связь
Пассажиры открывшейся сегодня станции "Потапово" Сокольнической линии Московского метрополитена обеспечены мобильной связью, сообщает пресс-служба ПАО... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:01
2024-09-05T19:03
москва
московский метрополитен
вымпелком
билайн
технологии
мобильная связь
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Пассажиры открывшейся сегодня станции "Потапово" Сокольнической линии Московского метрополитена обеспечены мобильной связью, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом" (билайн).Кроме этого, оператор вывел в эфир базовые станции на четырех новых станциях Троицкой линии: "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская". Они откроются в ближайшие дни. Связь доступна как в вестибюлях станций, так и во время движения поезда, говорится в сообщении.Средняя скорость мобильного интернета составляет 130 Мбит/с, а максимальная – 300 Мбит/с."Наша сеть растет и развивается вместе с Московским метрополитеном, чтобы миллионы пассажиров в день оставались на связи в подземке и могли пользоваться привычными сервисами как на станциях, так и во время движения поездов. &lt;…&gt;", – цитирует пресс-служба директора Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олега Бирюкова.
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москва, московский метрополитен, вымпелком, билайн, технологии, мобильная связь
Москва, Московский метрополитен, ВымпелКом, Билайн, Технологии, мобильная связь

Пассажирам новой станции метро Москвы доступна мобильная связь

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСтанция "Потапово" Сокольнической линии столичного метро
Станция Потапово Сокольнической линии столичного метро - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Станция "Потапово" Сокольнической линии столичного метро
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Пассажиры открывшейся сегодня станции "Потапово" Сокольнической линии Московского метрополитена обеспечены мобильной связью, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом" (билайн).
Кроме этого, оператор вывел в эфир базовые станции на четырех новых станциях Троицкой линии: "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская". Они откроются в ближайшие дни. Связь доступна как в вестибюлях станций, так и во время движения поезда, говорится в сообщении.
Средняя скорость мобильного интернета составляет 130 Мбит/с, а максимальная – 300 Мбит/с.
"Наша сеть растет и развивается вместе с Московским метрополитеном, чтобы миллионы пассажиров в день оставались на связи в подземке и могли пользоваться привычными сервисами как на станциях, так и во время движения поездов. <…>", – цитирует пресс-служба директора Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олега Бирюкова.
 
МоскваМосковский метрополитенВымпелКомБилайнТехнологиимобильная связь
 
 
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