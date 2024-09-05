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Беспилотник зашел в пространство Белоруссии, сообщил Рогов - РИА Новости, 05.09.2024
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06:56 05.09.2024 (обновлено: 09:29 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/bespilotnik-1970688805.html
Беспилотник зашел в пространство Белоруссии, сообщил Рогов
Беспилотник зашел в пространство Белоруссии, сообщил Рогов - РИА Новости, 05.09.2024
Беспилотник зашел в пространство Белоруссии, сообщил Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:56
2024-09-05T09:29
белоруссия
россия
гомель
владимир рогов
в мире
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что, по данным мониторинговых ресурсов, беспилотник зашел в пространство Белоруссии. Он отметил, что жители Гомеля в Белоруссии сообщают о не менее чем двух взрывах и сбитой воздушной цели в небе. По предварительной информации, объект рухнул за пределами города, добавил Рогов. "Данных о разрушениях и пострадавших пока тоже не поступало. При этом мониторинговые ресурсы указывают на заход БПЛА в белорусское воздушное пространство", — написал он.
https://ria.ru/20240905/poltava-1970682686.html
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белоруссия, россия, гомель, владимир рогов, в мире
Белоруссия, Россия, Гомель, Владимир Рогов, В мире
Беспилотник зашел в пространство Белоруссии, сообщил Рогов

Член ОП Рогов: беспилотник зашел в воздушное пространство Белоруссии

© Владимир Рогов/TelegramБеспилотник со стороны ВСУ зашел в пространство Белоруссии
Беспилотник со стороны ВСУ зашел в пространство Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Владимир Рогов/Telegram
Беспилотник со стороны ВСУ зашел в пространство Белоруссии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что, по данным мониторинговых ресурсов, беспилотник зашел в пространство Белоруссии.
Он отметил, что жители Гомеля в Белоруссии сообщают о не менее чем двух взрывах и сбитой воздушной цели в небе. По предварительной информации, объект рухнул за пределами города, добавил Рогов.
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"Данных о разрушениях и пострадавших пока тоже не поступало. При этом мониторинговые ресурсы указывают на заход БПЛА в белорусское воздушное пространство", — написал он.
 
БелоруссияРоссияГомельВладимир РоговВ мире
 
 
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