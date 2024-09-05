https://ria.ru/20240905/bespilotnik-1970688805.html

Беспилотник зашел в пространство Белоруссии, сообщил Рогов

Беспилотник зашел в пространство Белоруссии, сообщил Рогов - РИА Новости, 05.09.2024

Беспилотник зашел в пространство Белоруссии, сообщил Рогов

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:56

2024-09-05T06:56

2024-09-05T09:29

белоруссия

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владимир рогов

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что, по данным мониторинговых ресурсов, беспилотник зашел в пространство Белоруссии. Он отметил, что жители Гомеля в Белоруссии сообщают о не менее чем двух взрывах и сбитой воздушной цели в небе. По предварительной информации, объект рухнул за пределами города, добавил Рогов. "Данных о разрушениях и пострадавших пока тоже не поступало. При этом мониторинговые ресурсы указывают на заход БПЛА в белорусское воздушное пространство", — написал он.

https://ria.ru/20240905/poltava-1970682686.html

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белоруссия, россия, гомель, владимир рогов, в мире