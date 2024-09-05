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В Минтруде рассказали о ситуации с бедностью на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024
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04:00 05.09.2024 (обновлено: 07:01 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/bednost-1970674058.html
В Минтруде рассказали о ситуации с бедностью на Дальнем Востоке
В Минтруде рассказали о ситуации с бедностью на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024
В Минтруде рассказали о ситуации с бедностью на Дальнем Востоке
Уровень бедности среди граждан России, в том числе семей с детьми, выше в дальневосточных регионах, чем по стране в целом, сообщила первый заместитель министра... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:00
2024-09-05T07:01
россия
дальний восток
владивосток
ольга баталина
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Уровень бедности среди граждан России, в том числе семей с детьми, выше в дальневосточных регионах, чем по стране в целом, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. "Мы в соответствии с параметрами, заданными президентом, очень поэтапно и целенаправленно развиваем поддержку граждан с низкими доходами, в числе которых, конечно, есть и семьи с детьми. И на Дальнем Востоке ситуация стоит еще более остро, потому что здесь эти показатели выше, чем в целом по России", - сказала Баталина на сессии "Дальневосточная ипотека: жилье для всех желающих" на ВЭФ. По её словам, это является причиной того, что дальневосточная ипотека не может быть привлекательной по условиям для всех желающих. Замминистра добавила, что сегодня у 55% семей в России ежемесячный платеж по ипотеке составляет 30% семейного дохода, а у 25% семей - более 50%. "У нас территории Дальнего Востока в большинстве своем отличаются более высокой долей граждан с низкими доходами, с доходами ниже прожиточного минимума, чем в целом по России... Поэтому, развивая ипотечные программы, важно дополнять их внеипотечными инструментами жилищных условий для семей с детьми", - добавила Баталина.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, дальний восток, владивосток, ольга баталина, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , общество
Россия, Дальний Восток, Владивосток, Ольга Баталина, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Общество
В Минтруде рассказали о ситуации с бедностью на Дальнем Востоке

Минтруд: уровень бедности в дальневосточных регионах выше, чем в целом по России

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на площадь Борцов Революции во Владивостоке
Вид на площадь Борцов Революции во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на площадь Борцов Революции во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Уровень бедности среди граждан России, в том числе семей с детьми, выше в дальневосточных регионах, чем по стране в целом, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
"Мы в соответствии с параметрами, заданными президентом, очень поэтапно и целенаправленно развиваем поддержку граждан с низкими доходами, в числе которых, конечно, есть и семьи с детьми. И на Дальнем Востоке ситуация стоит еще более остро, потому что здесь эти показатели выше, чем в целом по России", - сказала Баталина на сессии "Дальневосточная ипотека: жилье для всех желающих" на ВЭФ.
Семья - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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По её словам, это является причиной того, что дальневосточная ипотека не может быть привлекательной по условиям для всех желающих. Замминистра добавила, что сегодня у 55% семей в России ежемесячный платеж по ипотеке составляет 30% семейного дохода, а у 25% семей - более 50%.
"У нас территории Дальнего Востока в большинстве своем отличаются более высокой долей граждан с низкими доходами, с доходами ниже прожиточного минимума, чем в целом по России... Поэтому, развивая ипотечные программы, важно дополнять их внеипотечными инструментами жилищных условий для семей с детьми", - добавила Баталина.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники форума. ВЭФ-2024
Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем, ВЭФ-2024

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

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Работа форума
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники форума. ВЭФ-2024
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Работа форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа форума. ВЭФ-2024
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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13 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
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Работа форума. ВЭФ-2024
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