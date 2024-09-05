https://ria.ru/20240905/bednost-1970674058.html

В Минтруде рассказали о ситуации с бедностью на Дальнем Востоке

В Минтруде рассказали о ситуации с бедностью на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024

В Минтруде рассказали о ситуации с бедностью на Дальнем Востоке

Уровень бедности среди граждан России, в том числе семей с детьми, выше в дальневосточных регионах, чем по стране в целом, сообщила первый заместитель министра... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T04:00

2024-09-05T04:00

2024-09-05T07:01

россия

дальний восток

владивосток

ольга баталина

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Уровень бедности среди граждан России, в том числе семей с детьми, выше в дальневосточных регионах, чем по стране в целом, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. "Мы в соответствии с параметрами, заданными президентом, очень поэтапно и целенаправленно развиваем поддержку граждан с низкими доходами, в числе которых, конечно, есть и семьи с детьми. И на Дальнем Востоке ситуация стоит еще более остро, потому что здесь эти показатели выше, чем в целом по России", - сказала Баталина на сессии "Дальневосточная ипотека: жилье для всех желающих" на ВЭФ. По её словам, это является причиной того, что дальневосточная ипотека не может быть привлекательной по условиям для всех желающих. Замминистра добавила, что сегодня у 55% семей в России ежемесячный платеж по ипотеке составляет 30% семейного дохода, а у 25% семей - более 50%. "У нас территории Дальнего Востока в большинстве своем отличаются более высокой долей граждан с низкими доходами, с доходами ниже прожиточного минимума, чем в целом по России... Поэтому, развивая ипотечные программы, важно дополнять их внеипотечными инструментами жилищных условий для семей с детьми", - добавила Баталина.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/rozhdaemost-1970673205.html

россия

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россия, дальний восток, владивосток, ольга баталина, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , общество