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Бывшему замглавы МЧС Барышеву грозит до десяти лет колонии за мошенничество - РИА Новости, 05.09.2024
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18:14 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/baryshev-1970895308.html
Бывшему замглавы МЧС Барышеву грозит до десяти лет колонии за мошенничество
Бывшему замглавы МЧС Барышеву грозит до десяти лет колонии за мошенничество - РИА Новости, 05.09.2024
Бывшему замглавы МЧС Барышеву грозит до десяти лет колонии за мошенничество
Экс-замглавы МЧС Павла Барышева, против которого возбуждено дело о мошенничестве в особо крупно размере, могут лишить свободы вплоть до 10 лет, согласно... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:14
2024-09-05T18:14
происшествия
россия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Экс-замглавы МЧС Павла Барышева, против которого возбуждено дело о мошенничестве в особо крупно размере, могут лишить свободы вплоть до 10 лет, согласно положению статьи Уголовного кодекса России. Ранее пресс-служба СК РФ сообщила РИА Новости, что уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере заведено на Барышева. По версии следствия, Барышев с 2017 по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в московском регионе стоимостью не менее 20 миллионов рублей. На похищенную Барышевым квартиру судом наложен арест. Согласно положению части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), фигуранту дела грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240905/arest-1970877530.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Бывшему замглавы МЧС Барышеву грозит до десяти лет колонии за мошенничество

Экс-замглавы МЧС Павлу Барышеву грозит до десяти лет колонии за мошенничество

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПавел Барышев
Павел Барышев - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Павел Барышев . Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Экс-замглавы МЧС Павла Барышева, против которого возбуждено дело о мошенничестве в особо крупно размере, могут лишить свободы вплоть до 10 лет, согласно положению статьи Уголовного кодекса России.
Ранее пресс-служба СК РФ сообщила РИА Новости, что уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере заведено на Барышева.
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По версии следствия, Барышев с 2017 по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в московском регионе стоимостью не менее 20 миллионов рублей. На похищенную Барышевым квартиру судом наложен арест.
Согласно положению части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), фигуранту дела грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
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