https://ria.ru/20240905/avtovaz-1970672682.html

"АвтоВАЗ" запустит производство электромобиля Largus

"АвтоВАЗ" запустит производство электромобиля Largus - РИА Новости, 05.09.2024

"АвтоВАЗ" запустит производство электромобиля Largus

"АвтоВАЗ" планирует запустить производство электрического автомобиля Largus на своем заводе в Ижевске в конце сентября, сообщил вице-президент компании по... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:47

2024-09-05T03:47

2024-09-05T03:47

экономика

ижевск

владивосток

автоваз

дальневосточный федеральный университет

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует запустить производство электрического автомобиля Largus на своем заводе в Ижевске в конце сентября, сообщил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак. "В конце сентября на заводе в Ижевске запускаем электромобиль е-Largus. Отечественный высоколокализованный продукт", - сказал Громак он в ходе выступления на ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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экономика, ижевск, владивосток, автоваз, дальневосточный федеральный университет, россия