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"АвтоВАЗ" запустит производство электромобиля Largus - РИА Новости, 05.09.2024
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03:47 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/avtovaz-1970672682.html
"АвтоВАЗ" запустит производство электромобиля Largus
"АвтоВАЗ" запустит производство электромобиля Largus - РИА Новости, 05.09.2024
"АвтоВАЗ" запустит производство электромобиля Largus
"АвтоВАЗ" планирует запустить производство электрического автомобиля Largus на своем заводе в Ижевске в конце сентября, сообщил вице-президент компании по... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:47
2024-09-05T03:47
экономика
ижевск
владивосток
автоваз
дальневосточный федеральный университет
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует запустить производство электрического автомобиля Largus на своем заводе в Ижевске в конце сентября, сообщил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак. "В конце сентября на заводе в Ижевске запускаем электромобиль е-Largus. Отечественный высоколокализованный продукт", - сказал Громак он в ходе выступления на ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, ижевск, владивосток, автоваз, дальневосточный федеральный университет, россия
Экономика, Ижевск, Владивосток, АвтоВАЗ, Дальневосточный федеральный университет, Россия
"АвтоВАЗ" запустит производство электромобиля Largus

"АвтоВАЗ" запустит производство электромобиля е-Largus в конце сентября

© Фото : РИА НовостиЗапуск серийного производства автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске
Запуск серийного производства автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : РИА Новости
Запуск серийного производства автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует запустить производство электрического автомобиля Largus на своем заводе в Ижевске в конце сентября, сообщил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак.
"В конце сентября на заводе в Ижевске запускаем электромобиль е-Largus. Отечественный высоколокализованный продукт", - сказал Громак он в ходе выступления на ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники форума. ВЭФ-2024
Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 18
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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем, ВЭФ-2024

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума
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У стенда Аэрофлота, ВЭФ-2024
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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18 из 18

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 18
Участники форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 18

Выставка "Улица Дальнего Востока"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 18

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 18

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 18

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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9 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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11 из 18
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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13 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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15 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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16 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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