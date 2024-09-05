https://ria.ru/20240905/avariya-1970924188.html

Попавшая в ДТП с автобусом депутат выразила готовность помочь пострадавшим

Попавшая в ДТП с автобусом депутат выразила готовность помочь пострадавшим - РИА Новости, 05.09.2024

Попавшая в ДТП с автобусом депутат выразила готовность помочь пострадавшим

Депутат Ярославской областной думы Марина Степанова, попавшая ДТП с участием автобуса, заявила, что готова оказать пострадавшим всестороннюю поддержку и помощь. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T21:21

2024-09-05T21:21

2024-09-05T21:21

происшествия

авто

рыбинск

ярославская область

ярославская областная дума

гибдд мвд рф

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Депутат Ярославской областной думы Марина Степанова, попавшая ДТП с участием автобуса, заявила, что готова оказать пострадавшим всестороннюю поддержку и помощь. Ранее УМВД по региону сообщило, что в четверг около 7.40 мск в Рыбинске на перекрестке произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля Tank. По данным минздрава региона, после ДТП к медикам обратились десять человек, из них семеро госпитализированы. В ГИБДД отметили, что, предварительно, легковушка не уступила дорогу автобусу, двигавшемуся по главной дороге. Там уточнили, что водитель авто оказалась в числе пострадавших при аварии. В пресс-службе Ярославской облдумы подтвердили, что за рулем автомобиля была депутат Марина Степанова. Согласно опубликованным прокуратурой Ярославской области фотографиям, при столкновении автомобиля и автобуса последний выехал на тротуар и врезался в стену дома. "К сожалению, никто не застрахован от несчастного случая. Сегодня в Рыбинске произошло ДТП с моим участием… Искренне желаю скорейшего выздоровления и восстановления пострадавшим. Со своей стороны готова оказать им всестороннюю поддержу и помощь", - написала депутат на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Она отметила, что сама находится сейчас в больнице. "Медицинское освидетельствование пройдено, алкоголя в крови не обнаружено. Административных задолженностей не имею", - подчеркнула Степанова.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

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происшествия, авто, рыбинск, ярославская область, ярославская областная дума, гибдд мвд рф