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Попавшая в ДТП с автобусом депутат выразила готовность помочь пострадавшим - РИА Новости, 05.09.2024
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21:21 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/avariya-1970924188.html
Попавшая в ДТП с автобусом депутат выразила готовность помочь пострадавшим
Попавшая в ДТП с автобусом депутат выразила готовность помочь пострадавшим - РИА Новости, 05.09.2024
Попавшая в ДТП с автобусом депутат выразила готовность помочь пострадавшим
Депутат Ярославской областной думы Марина Степанова, попавшая ДТП с участием автобуса, заявила, что готова оказать пострадавшим всестороннюю поддержку и помощь. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T21:21
2024-09-05T21:21
происшествия
авто
рыбинск
ярославская область
ярославская областная дума
гибдд мвд рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Депутат Ярославской областной думы Марина Степанова, попавшая ДТП с участием автобуса, заявила, что готова оказать пострадавшим всестороннюю поддержку и помощь. Ранее УМВД по региону сообщило, что в четверг около 7.40 мск в Рыбинске на перекрестке произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля Tank. По данным минздрава региона, после ДТП к медикам обратились десять человек, из них семеро госпитализированы. В ГИБДД отметили, что, предварительно, легковушка не уступила дорогу автобусу, двигавшемуся по главной дороге. Там уточнили, что водитель авто оказалась в числе пострадавших при аварии. В пресс-службе Ярославской облдумы подтвердили, что за рулем автомобиля была депутат Марина Степанова. Согласно опубликованным прокуратурой Ярославской области фотографиям, при столкновении автомобиля и автобуса последний выехал на тротуар и врезался в стену дома. "К сожалению, никто не застрахован от несчастного случая. Сегодня в Рыбинске произошло ДТП с моим участием… Искренне желаю скорейшего выздоровления и восстановления пострадавшим. Со своей стороны готова оказать им всестороннюю поддержу и помощь", - написала депутат на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Она отметила, что сама находится сейчас в больнице. "Медицинское освидетельствование пройдено, алкоголя в крови не обнаружено. Административных задолженностей не имею", - подчеркнула Степанова.
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происшествия, авто, рыбинск, ярославская область, ярославская областная дума, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Рыбинск, Ярославская область, Ярославская областная Дума, ГИБДД МВД РФ
Попавшая в ДТП с автобусом депутат выразила готовность помочь пострадавшим

Попавшая в ДТП депутат Степанова выразила готовность помочь пострадавшим

© УМВД России по Ярославской областиНа месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля TANK в Рыбинске. Кадр видео
На месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля TANK в Рыбинске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© УМВД России по Ярославской области
На месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля TANK в Рыбинске. Кадр видео
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Депутат Ярославской областной думы Марина Степанова, попавшая ДТП с участием автобуса, заявила, что готова оказать пострадавшим всестороннюю поддержку и помощь.
Ранее УМВД по региону сообщило, что в четверг около 7.40 мск в Рыбинске на перекрестке произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля Tank. По данным минздрава региона, после ДТП к медикам обратились десять человек, из них семеро госпитализированы. В ГИБДД отметили, что, предварительно, легковушка не уступила дорогу автобусу, двигавшемуся по главной дороге. Там уточнили, что водитель авто оказалась в числе пострадавших при аварии.
В пресс-службе Ярославской облдумы подтвердили, что за рулем автомобиля была депутат Марина Степанова. Согласно опубликованным прокуратурой Ярославской области фотографиям, при столкновении автомобиля и автобуса последний выехал на тротуар и врезался в стену дома.
"К сожалению, никто не застрахован от несчастного случая. Сегодня в Рыбинске произошло ДТП с моим участием… Искренне желаю скорейшего выздоровления и восстановления пострадавшим. Со своей стороны готова оказать им всестороннюю поддержу и помощь", - написала депутат на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Она отметила, что сама находится сейчас в больнице.
"Медицинское освидетельствование пройдено, алкоголя в крови не обнаружено. Административных задолженностей не имею", - подчеркнула Степанова.
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ПроисшествияАвтоРыбинскЯрославская областьЯрославская областная ДумаГИБДД МВД РФ
 
 
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