Попавшая в ДТП с автобусом депутат выразила готовность помочь пострадавшим
Попавшая в ДТП депутат Степанова выразила готовность помочь пострадавшим
© УМВД России по Ярославской областиНа месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля TANK в Рыбинске. Кадр видео
На месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля TANK в Рыбинске. Кадр видео
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Депутат Ярославской областной думы Марина Степанова, попавшая ДТП с участием автобуса, заявила, что готова оказать пострадавшим всестороннюю поддержку и помощь.
Ранее УМВД по региону сообщило, что в четверг около 7.40 мск в Рыбинске на перекрестке произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля Tank. По данным минздрава региона, после ДТП к медикам обратились десять человек, из них семеро госпитализированы. В ГИБДД отметили, что, предварительно, легковушка не уступила дорогу автобусу, двигавшемуся по главной дороге. Там уточнили, что водитель авто оказалась в числе пострадавших при аварии.
В пресс-службе Ярославской облдумы подтвердили, что за рулем автомобиля была депутат Марина Степанова. Согласно опубликованным прокуратурой Ярославской области фотографиям, при столкновении автомобиля и автобуса последний выехал на тротуар и врезался в стену дома.
"К сожалению, никто не застрахован от несчастного случая. Сегодня в Рыбинске произошло ДТП с моим участием… Искренне желаю скорейшего выздоровления и восстановления пострадавшим. Со своей стороны готова оказать им всестороннюю поддержу и помощь", - написала депутат на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Она отметила, что сама находится сейчас в больнице.
"Медицинское освидетельствование пройдено, алкоголя в крови не обнаружено. Административных задолженностей не имею", - подчеркнула Степанова.
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