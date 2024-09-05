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За рулем иномарки, столкнувшейся с автобусом в Рыбинске, была депутат - РИА Новости, 05.09.2024
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13:08 05.09.2024 (обновлено: 13:25 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/avariya-1970801750.html
За рулем иномарки, столкнувшейся с автобусом в Рыбинске, была депутат
За рулем иномарки, столкнувшейся с автобусом в Рыбинске, была депутат - РИА Новости, 05.09.2024
За рулем иномарки, столкнувшейся с автобусом в Рыбинске, была депутат
Депутат Ярославской областной думы Марина Степанова была за рулем иномарки, столкнувшейся с автобусом в Рыбинске, предварительно, она же и спровоцировала... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:08
2024-09-05T13:25
происшествия
авто
рыбинск
ярославская область
россия
гибдд мвд рф
ярославская областная дума
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Депутат Ярославской областной думы Марина Степанова была за рулем иномарки, столкнувшейся с автобусом в Рыбинске, предварительно, она же и спровоцировала аварию. По данным УМВД России по региону, около 07.40 мск в четверг в Рыбинске на перекрестке улиц Луначарского и Карякинской произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля TANK. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали семь пассажиров автобуса и женщина-водитель иномарки, все доставлены в медицинское учреждение. Согласно опубликованным прокуратурой Ярославской области фотографиям, при столкновении автомобиля и автобуса последний выехал на тротуар и врезался в стену дома. "За рулем была Марина Владимировна (Степанова – ред.). Сейчас она находится в больнице, проходит обследование", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Ярославской облдумы. Согласно данным управления ГИБДД по Ярославской области, в больницу попали водители автомобиля, автобуса и шесть пассажиров автобуса. "По предварительной информации, водитель - женщина 1975 года рождения, управляя автомобилем TANK, при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу автобусу ПАЗ, двигающемуся по главной дороге, под управлением мужчины 1975 года рождения", - говорится в сообщении ГИБДД. Марина Степанова – предприниматель, депутат Ярославской облдумы от партии "Единая Россия". Она является заместителем председателя комитета облдумы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи.
https://ria.ru/20240613/dtp-1952564430.html
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происшествия, авто, рыбинск, ярославская область, россия, гибдд мвд рф, ярославская областная дума, единая россия
Происшествия, Авто, Рыбинск, Ярославская область, Россия, ГИБДД МВД РФ, Ярославская областная Дума, Единая Россия
За рулем иномарки, столкнувшейся с автобусом в Рыбинске, была депутат

Депутат Степанова была за рулем иномарки, столкнувшейся с автобусом в Рыбинске

© УМВД России по Ярославской областиНа месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля TANK в Рыбинске. Кадр видео
На месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля TANK в Рыбинске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© УМВД России по Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Депутат Ярославской областной думы Марина Степанова была за рулем иномарки, столкнувшейся с автобусом в Рыбинске, предварительно, она же и спровоцировала аварию.
По данным УМВД России по региону, около 07.40 мск в четверг в Рыбинске на перекрестке улиц Луначарского и Карякинской произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля TANK. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали семь пассажиров автобуса и женщина-водитель иномарки, все доставлены в медицинское учреждение. Согласно опубликованным прокуратурой Ярославской области фотографиям, при столкновении автомобиля и автобуса последний выехал на тротуар и врезался в стену дома.
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"За рулем была Марина Владимировна (Степанова – ред.). Сейчас она находится в больнице, проходит обследование", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Ярославской облдумы.
Согласно данным управления ГИБДД по Ярославской области, в больницу попали водители автомобиля, автобуса и шесть пассажиров автобуса.
"По предварительной информации, водитель - женщина 1975 года рождения, управляя автомобилем TANK, при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу автобусу ПАЗ, двигающемуся по главной дороге, под управлением мужчины 1975 года рождения", - говорится в сообщении ГИБДД.
Марина Степанова – предприниматель, депутат Ярославской облдумы от партии "Единая Россия". Она является заместителем председателя комитета облдумы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи.
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ПроисшествияАвтоРыбинскЯрославская областьРоссияГИБДД МВД РФЯрославская областная ДумаЕдиная Россия
 
 
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