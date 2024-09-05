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Цивилев назвал причину аварии в электросетях в Приморье

Цивилев назвал причину аварии в электросетях в Приморье - РИА Новости, 05.09.2024

Цивилев назвал причину аварии в электросетях в Приморье

Энергетическая авария в Приморье в августе была связана с человеческим фактором, но специальная комиссия опубликует выводы о ее причинах, заявил министр... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T05:23

2024-09-05T05:23

2024-09-05T05:23

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владивосток

сергей цивилев

дальневосточный федеральный университет

общество

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Энергетическая авария в Приморье в августе была связана с человеческим фактором, но специальная комиссия опубликует выводы о ее причинах, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума. В августе в Приморье происходило массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов сообщали о том, что остались без электричества. Власти поясняли, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. "Почему произошла эта ситуация, я уже понимаю, человеческий фактор. Но мы сейчас делаем очень серьезные выводы, работает целая комиссия. На основании заключения этой комиссии будем "публичить" и разбирать на всей территории России этот случай", - сказал министр, отвечая на вопрос о причинах массового отключения электроэнергии в Приморье летом. Федеральные органы в дальнейшем проанализируют причины, добавил Цивилев. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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россия, владивосток, сергей цивилев, дальневосточный федеральный университет, общество, приморский край