https://ria.ru/20240905/avariya-1970681457.html
Цивилев назвал причину аварии в электросетях в Приморье
Цивилев назвал причину аварии в электросетях в Приморье - РИА Новости, 05.09.2024
Цивилев назвал причину аварии в электросетях в Приморье
Энергетическая авария в Приморье в августе была связана с человеческим фактором, но специальная комиссия опубликует выводы о ее причинах, заявил министр... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T05:23
2024-09-05T05:23
2024-09-05T05:23
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Энергетическая авария в Приморье в августе была связана с человеческим фактором, но специальная комиссия опубликует выводы о ее причинах, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума. В августе в Приморье происходило массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов сообщали о том, что остались без электричества. Власти поясняли, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. "Почему произошла эта ситуация, я уже понимаю, человеческий фактор. Но мы сейчас делаем очень серьезные выводы, работает целая комиссия. На основании заключения этой комиссии будем "публичить" и разбирать на всей территории России этот случай", - сказал министр, отвечая на вопрос о причинах массового отключения электроэнергии в Приморье летом. Федеральные органы в дальнейшем проанализируют причины, добавил Цивилев. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, владивосток, сергей цивилев, дальневосточный федеральный университет, общество, приморский край
Россия, Владивосток, Сергей Цивилев, Дальневосточный федеральный университет, Общество, Приморский край
Цивилев назвал причину аварии в электросетях в Приморье
Цивилев: энергетическая авария в Приморье была связана с человеческим фактором