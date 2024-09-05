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Цивилев назвал причину аварии в электросетях в Приморье - РИА Новости, 05.09.2024
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05:23 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/avariya-1970681457.html
Цивилев назвал причину аварии в электросетях в Приморье
Цивилев назвал причину аварии в электросетях в Приморье - РИА Новости, 05.09.2024
Цивилев назвал причину аварии в электросетях в Приморье
Энергетическая авария в Приморье в августе была связана с человеческим фактором, но специальная комиссия опубликует выводы о ее причинах, заявил министр... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T05:23
2024-09-05T05:23
россия
владивосток
сергей цивилев
дальневосточный федеральный университет
общество
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Энергетическая авария в Приморье в августе была связана с человеческим фактором, но специальная комиссия опубликует выводы о ее причинах, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума. В августе в Приморье происходило массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов сообщали о том, что остались без электричества. Власти поясняли, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. "Почему произошла эта ситуация, я уже понимаю, человеческий фактор. Но мы сейчас делаем очень серьезные выводы, работает целая комиссия. На основании заключения этой комиссии будем "публичить" и разбирать на всей территории России этот случай", - сказал министр, отвечая на вопрос о причинах массового отключения электроэнергии в Приморье летом. Федеральные органы в дальнейшем проанализируют причины, добавил Цивилев. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, владивосток, сергей цивилев, дальневосточный федеральный университет, общество, приморский край
Россия, Владивосток, Сергей Цивилев, Дальневосточный федеральный университет, Общество, Приморский край
Цивилев назвал причину аварии в электросетях в Приморье

Цивилев: энергетическая авария в Приморье была связана с человеческим фактором

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр энергетики Сергей Цивилев
Министр энергетики Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр энергетики Сергей Цивилев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Энергетическая авария в Приморье в августе была связана с человеческим фактором, но специальная комиссия опубликует выводы о ее причинах, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума.
В августе в Приморье происходило массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов сообщали о том, что остались без электричества. Власти поясняли, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС.
В Приморском крае запустили грузовой мультимодальный комплекс - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В Приморье запустили грузовой мультимодальный комплекс
3 сентября, 18:17
"Почему произошла эта ситуация, я уже понимаю, человеческий фактор. Но мы сейчас делаем очень серьезные выводы, работает целая комиссия. На основании заключения этой комиссии будем "публичить" и разбирать на всей территории России этот случай", - сказал министр, отвечая на вопрос о причинах массового отключения электроэнергии в Приморье летом.
Федеральные органы в дальнейшем проанализируют причины, добавил Цивилев.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Работа форума
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Участники форума
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем, ВЭФ-2024

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

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Работа форума. ВЭФ-2024
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

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10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
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