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Дневная аудитория Rutube составила 10 миллионов человек - РИА Новости, 05.09.2024
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17:07 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/auditoriya-1970873466.html
Дневная аудитория Rutube составила 10 миллионов человек
Дневная аудитория Rutube составила 10 миллионов человек - РИА Новости, 05.09.2024
Дневная аудитория Rutube составила 10 миллионов человек
Дневная аудитория национального видеохостинга Rutube составила 10 миллионов пользователей, сообщается в Telegram-канале сервиса. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:07
2024-09-05T17:07
технологии
rutube
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Дневная аудитория национального видеохостинга Rutube составила 10 миллионов пользователей, сообщается в Telegram-канале сервиса. "Наш новый рекорд. Дневная аудитория Rutube составила 10 миллионов пользователей", - говорится в сообщении. Ранее "Газпром-Медиа Холдинг" сообщал РИА Новости, что охват всего национального видеохостинга Rutube в августе этого года вырос на 24% и составил 58,3 миллиона человек. Также на последней неделе августа аудитория Rutube выросла почти в два раза, до 9,2 миллиона человек ежедневно, а в пике достигала 9,6 миллиона человек.
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технологии, rutube
Технологии, Rutube
Дневная аудитория Rutube составила 10 миллионов человек

Дневная аудитория Rutube составила 10 миллионов пользователей

© Предоставлено пресс-службой RutubeВидеохостинг Rutube
Видеохостинг Rutube - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Предоставлено пресс-службой Rutube
Видеохостинг Rutube
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Дневная аудитория национального видеохостинга Rutube составила 10 миллионов пользователей, сообщается в Telegram-канале сервиса.
"Наш новый рекорд. Дневная аудитория Rutube составила 10 миллионов пользователей", - говорится в сообщении.
Ранее "Газпром-Медиа Холдинг" сообщал РИА Новости, что охват всего национального видеохостинга Rutube в августе этого года вырос на 24% и составил 58,3 миллиона человек. Также на последней неделе августа аудитория Rutube выросла почти в два раза, до 9,2 миллиона человек ежедневно, а в пике достигала 9,6 миллиона человек.
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ТехнологииRutube
 
 
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