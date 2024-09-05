https://ria.ru/20240905/ataka-1970828711.html

Пять дронов ВСУ атаковали Белгородскую область

Пять дронов ВСУ атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 05.09.2024

Пять дронов ВСУ атаковали Белгородскую область

Пять украинских дронов атаковали населенные пункты в трех приграничных районах Белгородской области предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:24

2024-09-05T14:24

2024-09-05T14:24

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

муром

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Пять украинских дронов атаковали населенные пункты в трех приграничных районах Белгородской области предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника загорелся гараж, пожарными расчётами очаг возгорания оперативно ликвидирован. В селе Муром один дрон-камикадзе сдетонировал возле частного домовладения, повреждено остекление в доме и в хозпостройке. В результате удара второго беспилотника повреждены два грузовых автомобиля", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Ясные Зори Белгородского беспилотник ударил по припаркованному автомобилю, в результате взрыва у транспортного средства повреждены крыша, лобовое стекло и кузов. В селе Грузское Борисовского района после атаки дрона произошло возгорание сухой травы, пожар был потушен. "Информация о последствиях атак беспилотников уточняется", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

белгородская область

муром

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происшествия, белгородская область, муром, вячеслав гладков