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Дроны атаковали здание администрации в Херсонской области - РИА Новости, 05.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:05 05.09.2024 (обновлено: 13:18 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/ataka-1970801311.html
Дроны атаковали здание администрации в Херсонской области
Дроны атаковали здание администрации в Херсонской области - РИА Новости, 05.09.2024
Дроны атаковали здание администрации в Херсонской области
Украинские дроны атаковали здание администрации села Малокаховка Херсонской области во время приема граждан, люди эвакуированы, пострадавших нет, сообщил в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:05
2024-09-05T13:18
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Украинские дроны атаковали здание администрации села Малокаховка Херсонской области во время приема граждан, люди эвакуированы, пострадавших нет, сообщил в четверг глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале."Малокаховский территориальный отдел. Налет укродронов на здание администрации. В администрации проводился прием граждан. Благодаря слаженным действиям, пострадавших нет", - сообщил Филипчук.По его словам, в результате атаки дронов в здании выбило окна, поврежден рядом припаркованный автомобиль."Прилеты продолжаются. Люди из здания эвакуированы", - отметил Филипчук.
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
Дроны атаковали здание администрации в Херсонской области

Дроны ВСУ атаковали здание администрации села Малокаховка Херсонской области

© Павел Филипчук / TelegramПоследствия атаки дронов в здании администрации села Малокаховка Херсонской области. Кадр видео
Последствия атаки дронов в здании администрации села Малокаховка Херсонской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Павел Филипчук / Telegram
Последствия атаки дронов в здании администрации села Малокаховка Херсонской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Украинские дроны атаковали здание администрации села Малокаховка Херсонской области во время приема граждан, люди эвакуированы, пострадавших нет, сообщил в четверг глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале.
"Малокаховский территориальный отдел. Налет укродронов на здание администрации. В администрации проводился прием граждан. Благодаря слаженным действиям, пострадавших нет", - сообщил Филипчук.
По его словам, в результате атаки дронов в здании выбило окна, поврежден рядом припаркованный автомобиль.
"Прилеты продолжаются. Люди из здания эвакуированы", - отметил Филипчук.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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