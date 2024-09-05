https://ria.ru/20240905/ataka-1970801311.html

Дроны атаковали здание администрации в Херсонской области

Дроны атаковали здание администрации в Херсонской области - РИА Новости, 05.09.2024

Дроны атаковали здание администрации в Херсонской области

Украинские дроны атаковали здание администрации села Малокаховка Херсонской области во время приема граждан, люди эвакуированы, пострадавших нет, сообщил в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:05

2024-09-05T13:05

2024-09-05T13:18

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970804342_0:264:805:716_1920x0_80_0_0_a2275f7449ad6e2bbb9f3d289aba1ac9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Украинские дроны атаковали здание администрации села Малокаховка Херсонской области во время приема граждан, люди эвакуированы, пострадавших нет, сообщил в четверг глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале."Малокаховский территориальный отдел. Налет укродронов на здание администрации. В администрации проводился прием граждан. Благодаря слаженным действиям, пострадавших нет", - сообщил Филипчук.По его словам, в результате атаки дронов в здании выбило окна, поврежден рядом припаркованный автомобиль."Прилеты продолжаются. Люди из здания эвакуированы", - отметил Филипчук.

https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия