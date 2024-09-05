https://ria.ru/20240905/arktika-1970874747.html

Минприроды прорабатывает проект "Континентальный шельф"

Минприроды прорабатывает проект "Континентальный шельф" - РИА Новости, 05.09.2024

Минприроды прорабатывает проект "Континентальный шельф"

Минприроды РФ пока решает, будет ли проект "Континентальный шельф" отдельным федеральным проектом или войдет в уже существующие программы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:14

2024-09-05T17:14

2024-09-05T17:14

экономика

россия

владивосток

александр козлов (глава минприроды)

владимир путин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минприроды РФ пока решает, будет ли проект "Континентальный шельф" отдельным федеральным проектом или войдет в уже существующие программы, заявил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в рамках Восточного экономического форума. "Сейчас прорабатываем предложения, рассматриваем различные варианты - будет ли это отдельный федеральный проект или все же они войдут в уже существующие программы. Работаем над этим вместе с коллегами из Минпромторга, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минобороны, Минобрнауки, "Росгеологией", Морской арктической геологоразведочной экспедицией, Московским государственным университетом имени Ломоносова", - сказал Козлов, отвечая на вопрос, прорабатывается ли сейчас проект "Континентальный шельф". Он подчеркнул, что у России огромные запасы нефти и газа, но при этом довольно значительные территории не изучены, в том числе Арктический шельф. "Цель, и сегодня об этом говорил Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, - обеспечить ресурсный суверенитет страны, сформировать устойчивую базу для бесперебойного снабжения национальной экономики, наших регионов", - добавил министр. Арктика - предмет геополитических интересов России, и ей важно там присутствовать, в том числе обеспечивать загрузку важнейшей морской артерии - Северного морского пути, заключил Козлов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/dalniy_vostok-1970638004.html

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экономика, россия, владивосток, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)