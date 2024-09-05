https://ria.ru/20240905/arest-1970882158.html

Суд арестовал хозяйку пансионата для пожилых в Казани, где нашли нарушения

Суд арестовал хозяйку пансионата для пожилых в Казани, где нашли нарушения - РИА Новости, 05.09.2024

Суд арестовал хозяйку пансионата для пожилых в Казани, где нашли нарушения

Советский районный суд Казани арестовал хозяйку пансионата для пожилых в поселке Щербаково, где были обнаружены многочисленные нарушения пожарной безопасности и РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:38

2024-09-05T17:38

2024-09-05T17:38

происшествия

казань

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 5 сен - РИА Новости. Советский районный суд Казани арестовал хозяйку пансионата для пожилых в поселке Щербаково, где были обнаружены многочисленные нарушения пожарной безопасности и санитарных норм, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану. Ранее в соцсетях и местных СМИ была опубликована информация о том, что в нелегальном пансионате в поселке Щербаково найдены 22 пожилых человека, четверо из которых были прикованы к кроватям. По данным соцсетей, также в доме был найден труп. "По ходатайству следствия в отношении хозяйки казанского частного пансионата для престарелых, подозреваемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По информации следствия, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения у пожилой жительницы Казани недвижимости более чем на 100 миллионов рублей, был проведен обыск в пансионате для престарелых, где женщина находилась в момент совершения мошеннических действий и где скончалась в феврале 2024 года. В ходе обыска были обнаружены доказательства противоправной деятельности хозяйки заведения и иных лиц, в том числе допустивших многочисленные нарушения санитарных норм в пансионате. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по четырем статьям - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", "халатность", "мошенничество" и "фальсификация доказательств".

https://ria.ru/20240421/delo-1941400251.html

https://ria.ru/20240808/ubiystvo-1964855452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, казань, россия, следственный комитет россии (ск рф)