https://ria.ru/20240905/arest-1970877530.html
Суд арестовал загородный дом бывшего замминистра обороны Попова
Суд арестовал загородный дом бывшего замминистра обороны Попова - РИА Новости, 05.09.2024
Суд арестовал загородный дом бывшего замминистра обороны Попова
Суд наложил арест на загородный дом и подсобные строения, принадлежащие бывшему замминистра обороны Павлу Попову, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:25
2024-09-05T17:25
2024-09-05T18:28
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Суд наложил арест на загородный дом и подсобные строения, принадлежащие бывшему замминистра обороны Павлу Попову, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России."Cудом удовлетворено ходатайство следователя ГВСУ СКР о наложении ареста на имущество бывшего заместителя министра обороны Павла Попова: загородного дома и подсобных строений", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, на иномарки и мотоцикл Harley-Davidson, принадлежащие замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиру Шестерову, также наложили арест.Дело ПоповаБывшего заместителя главы Минобороны задержали 29 августа, накануне ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, с 2021 по 2024 год Попов отвечал за работу парка "Патриот" и участвовал в мошеннической схеме с Шестеровым и директором учреждения Вячеславом Ахмедовым, которые проходят по аналогичному делу. Они вместе с другими лицами похитили из бюджета 30 миллионов рублей, выделенные на обеспечение парка.Как сообщал информированный источник РИА Новости, именно Шестеров и Ахмедов дали показания на генерала. Адвокат экс-замминистра Игорь Дюкин заявил, что его клиент вину не признает, а "Патриот" не находился в его подчинении.Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. В минувшем июне его освободили от должности и уволили с военной службы.
https://ria.ru/20240830/patriot-1969380498.html
https://ria.ru/20240905/delo-1970854036.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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происшествия, россия, павел попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф), патриот
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал), Следственный комитет России (СК РФ), Патриот
Суд арестовал загородный дом бывшего замминистра обороны Попова
Суд арестовал загородный дом и подсобные строения экс-замглавы Минобороны Попова
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Суд наложил арест на загородный дом и подсобные строения, принадлежащие бывшему замминистра обороны Павлу Попову, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
"Cудом удовлетворено ходатайство следователя ГВСУ СКР о наложении ареста на имущество бывшего заместителя министра обороны Павла Попова: загородного дома и подсобных строений", — говорится в заявлении.
Как уточнили в ведомстве, на иномарки и мотоцикл Harley-Davidson, принадлежащие замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиру Шестерову, также наложили арест.
Бывшего заместителя главы Минобороны задержали 29 августа, накануне ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, с 2021 по 2024 год Попов отвечал за работу парка "Патриот
" и участвовал в мошеннической схеме с Шестеровым и директором учреждения Вячеславом Ахмедовым, которые проходят по аналогичному делу. Они вместе с другими лицами похитили из бюджета 30 миллионов рублей, выделенные на обеспечение парка.
Как сообщал информированный источник РИА Новости, именно Шестеров и Ахмедов дали показания на генерала. Адвокат экс-замминистра Игорь Дюкин заявил, что его клиент вину не признает, а "Патриот
" не находился в его подчинении.
Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. В минувшем июне его освободили от должности и уволили с военной службы.