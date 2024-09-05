Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал загородный дом бывшего замминистра обороны Попова - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 05.09.2024 (обновлено: 18:28 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/arest-1970877530.html
Суд арестовал загородный дом бывшего замминистра обороны Попова
Суд арестовал загородный дом бывшего замминистра обороны Попова - РИА Новости, 05.09.2024
Суд арестовал загородный дом бывшего замминистра обороны Попова
Суд наложил арест на загородный дом и подсобные строения, принадлежащие бывшему замминистра обороны Павлу Попову, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:25
2024-09-05T18:28
происшествия
россия
павел попов (генерал)
следственный комитет россии (ск рф)
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969290353_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0729a7d08e4daef38a11e3f20d2d097.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Суд наложил арест на загородный дом и подсобные строения, принадлежащие бывшему замминистра обороны Павлу Попову, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России."Cудом удовлетворено ходатайство следователя ГВСУ СКР о наложении ареста на имущество бывшего заместителя министра обороны Павла Попова: загородного дома и подсобных строений", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, на иномарки и мотоцикл Harley-Davidson, принадлежащие замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиру Шестерову, также наложили арест.Дело ПоповаБывшего заместителя главы Минобороны задержали 29 августа, накануне ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, с 2021 по 2024 год Попов отвечал за работу парка "Патриот" и участвовал в мошеннической схеме с Шестеровым и директором учреждения Вячеславом Ахмедовым, которые проходят по аналогичному делу. Они вместе с другими лицами похитили из бюджета 30 миллионов рублей, выделенные на обеспечение парка.Как сообщал информированный источник РИА Новости, именно Шестеров и Ахмедов дали показания на генерала. Адвокат экс-замминистра Игорь Дюкин заявил, что его клиент вину не признает, а "Патриот" не находился в его подчинении.Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. В минувшем июне его освободили от должности и уволили с военной службы.
https://ria.ru/20240830/patriot-1969380498.html
https://ria.ru/20240905/delo-1970854036.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969290353_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9462c6c3a5a61e48251a4d4e4c6aae51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, павел попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф), патриот
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал), Следственный комитет России (СК РФ), Патриот
Суд арестовал загородный дом бывшего замминистра обороны Попова

Суд арестовал загородный дом и подсобные строения экс-замглавы Минобороны Попова

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПавел Попов в суде
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Павел Попов в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Суд наложил арест на загородный дом и подсобные строения, принадлежащие бывшему замминистра обороны Павлу Попову, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
"Cудом удовлетворено ходатайство следователя ГВСУ СКР о наложении ареста на имущество бывшего заместителя министра обороны Павла Попова: загородного дома и подсобных строений", — говорится в заявлении.
Павел Попов - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Экскурсовод парка "Патриот" подал в суд на экс-замглавы Минобороны Попова
30 августа, 08:41
Как уточнили в ведомстве, на иномарки и мотоцикл Harley-Davidson, принадлежащие замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиру Шестерову, также наложили арест.

Дело Попова

Бывшего заместителя главы Минобороны задержали 29 августа, накануне ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Павел Барышев - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
СК завел дело на бывшего замглавы МЧС по статье о мошенничестве
Вчера, 15:48
По данным следствия, с 2021 по 2024 год Попов отвечал за работу парка "Патриот" и участвовал в мошеннической схеме с Шестеровым и директором учреждения Вячеславом Ахмедовым, которые проходят по аналогичному делу. Они вместе с другими лицами похитили из бюджета 30 миллионов рублей, выделенные на обеспечение парка.
Как сообщал информированный источник РИА Новости, именно Шестеров и Ахмедов дали показания на генерала. Адвокат экс-замминистра Игорь Дюкин заявил, что его клиент вину не признает, а "Патриот" не находился в его подчинении.
Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. В минувшем июне его освободили от должности и уволили с военной службы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны
24 мая, 08:00
 
ПроисшествияРоссияПавел Попов (генерал)Следственный комитет России (СК РФ)Патриот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала