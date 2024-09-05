https://ria.ru/20240905/arest-1970877530.html

Суд арестовал загородный дом бывшего замминистра обороны Попова

Суд арестовал загородный дом бывшего замминистра обороны Попова - РИА Новости, 05.09.2024

Суд арестовал загородный дом бывшего замминистра обороны Попова

Суд наложил арест на загородный дом и подсобные строения, принадлежащие бывшему замминистра обороны Павлу Попову, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:25

2024-09-05T17:25

2024-09-05T18:28

происшествия

россия

павел попов (генерал)

следственный комитет россии (ск рф)

патриот

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Суд наложил арест на загородный дом и подсобные строения, принадлежащие бывшему замминистра обороны Павлу Попову, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России."Cудом удовлетворено ходатайство следователя ГВСУ СКР о наложении ареста на имущество бывшего заместителя министра обороны Павла Попова: загородного дома и подсобных строений", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, на иномарки и мотоцикл Harley-Davidson, принадлежащие замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиру Шестерову, также наложили арест.Дело ПоповаБывшего заместителя главы Минобороны задержали 29 августа, накануне ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, с 2021 по 2024 год Попов отвечал за работу парка "Патриот" и участвовал в мошеннической схеме с Шестеровым и директором учреждения Вячеславом Ахмедовым, которые проходят по аналогичному делу. Они вместе с другими лицами похитили из бюджета 30 миллионов рублей, выделенные на обеспечение парка.Как сообщал информированный источник РИА Новости, именно Шестеров и Ахмедов дали показания на генерала. Адвокат экс-замминистра Игорь Дюкин заявил, что его клиент вину не признает, а "Патриот" не находился в его подчинении.Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. В минувшем июне его освободили от должности и уволили с военной службы.

https://ria.ru/20240830/patriot-1969380498.html

https://ria.ru/20240905/delo-1970854036.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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происшествия, россия, павел попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф), патриот