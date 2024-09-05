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В Нижнем Тагиле арестовали обвиняемого в убийстве 11-летней девочки
В Нижнем Тагиле арестовали обвиняемого в убийстве 11-летней девочки - РИА Новости, 05.09.2024
В Нижнем Тагиле арестовали обвиняемого в убийстве 11-летней девочки
Дзержинский районный суд арестовал до 2 ноября обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T16:15
2024-09-05T16:15
2024-09-05T16:15
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Дзержинский районный суд арестовал до 2 ноября обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, сообщает региональная прокуратура. Девочку, которая 31 августа ушла на прогулку в Нижнем Тагиле, но домой так и не вернулась, четыре дня искали более 140 полицейских и волонтеров. Во вторник тело девочки нашли в подвале дома, в котором она проживала. По подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель, который был судим за преступления против собственности и половой свободы. По данным СУСК, мужчина изнасиловал девочку, после чего убил ее в подвале дома, скрыл следы преступления и сам хотел скрыться от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. "Дзержинский районный суд города Нижний Тагил избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть по 2 ноября 2024 года", - говорится в сообщении.
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происшествия, нижний тагил, москва
Происшествия, Нижний Тагил, Москва
В Нижнем Тагиле арестовали обвиняемого в убийстве 11-летней девочки
Суд в Нижнем Тагиле арестовал обвиняемого в убийстве 11-летней девочки