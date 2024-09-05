https://ria.ru/20240905/arest-1970861707.html

В Нижнем Тагиле арестовали обвиняемого в убийстве 11-летней девочки

В Нижнем Тагиле арестовали обвиняемого в убийстве 11-летней девочки - РИА Новости, 05.09.2024

В Нижнем Тагиле арестовали обвиняемого в убийстве 11-летней девочки

Дзержинский районный суд арестовал до 2 ноября обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T16:15

2024-09-05T16:15

2024-09-05T16:15

происшествия

нижний тагил

москва

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Дзержинский районный суд арестовал до 2 ноября обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, сообщает региональная прокуратура. Девочку, которая 31 августа ушла на прогулку в Нижнем Тагиле, но домой так и не вернулась, четыре дня искали более 140 полицейских и волонтеров. Во вторник тело девочки нашли в подвале дома, в котором она проживала. По подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель, который был судим за преступления против собственности и половой свободы. По данным СУСК, мужчина изнасиловал девочку, после чего убил ее в подвале дома, скрыл следы преступления и сам хотел скрыться от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. "Дзержинский районный суд города Нижний Тагил избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть по 2 ноября 2024 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240903/moskva-1970313184.html

нижний тагил

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происшествия, нижний тагил, москва