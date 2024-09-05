Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал имущество жены фигуранта дела о поставке бронежилетов - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 05.09.2024 (обновлено: 03:17 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/arest-1970669586.html
Суд арестовал имущество жены фигуранта дела о поставке бронежилетов
Суд арестовал имущество жены фигуранта дела о поставке бронежилетов - РИА Новости, 05.09.2024
Суд арестовал имущество жены фигуранта дела о поставке бронежилетов
Суд в Москве арестовал имущество жены одного из фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии, указано в судебных... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:12
2024-09-05T03:17
происшествия
россия
дело экс-замминистра обороны булгакова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Суд в Москве арестовал имущество жены одного из фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Речь идет об имуществе супруги фигуранта Михаила Кальченко — начальника службы безопасности ООО ГК "Пикет", ранее арестованного Басманным райсудом. В документах сказано, что супруге принадлежат земельный участок, два жилых помещения площадью 20,9 и 40,1 квадратных метра, а также автомобиль. Отмечается, что данные объекты недвижимости и транспортное средство приобретены вскоре после совершения фигурантом преступления. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого или обвиняемого. Также уточняется, что суду не было предоставлено сведений о наличии официальных доходов заинтересованного лица (супруги), которые могла бы подтвердить реальную возможность приобретения ею оспариваемого имущества в период инкриминируемых преступных деяний супругу. Суд, как уточняется в документах, полагает, что данное имущество было приобретено и оформлено на близких лиц "с целью его сокрытия от обращения на него взысканий в случае постановления по делу обвинительного приговора". Также из документов следует, что срок наложения ареста на имущество продлен судом до октября. Ранее Басманный суд арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова и финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Кроме этого, в деле фигурирует статья о даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК).
https://ria.ru/20240813/obyski-1965830794.html
https://ria.ru/20240828/delo-1968878859.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, дело экс-замминистра обороны булгакова
Происшествия, Россия, Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Суд арестовал имущество жены фигуранта дела о поставке бронежилетов

Суд в Москве арестовал имущество жены фигуранта дела о поставке бронежилетов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Суд в Москве арестовал имущество жены одного из фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Речь идет об имуществе супруги фигуранта Михаила Кальченко — начальника службы безопасности ООО ГК "Пикет", ранее арестованного Басманным райсудом. В документах сказано, что супруге принадлежат земельный участок, два жилых помещения площадью 20,9 и 40,1 квадратных метра, а также автомобиль. Отмечается, что данные объекты недвижимости и транспортное средство приобретены вскоре после совершения фигурантом преступления.
Автомобиль МВД России - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
В Новой Москве прошли обыски по делу о мошенничестве с сухпайками
13 августа, 03:23
Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого или обвиняемого. Также уточняется, что суду не было предоставлено сведений о наличии официальных доходов заинтересованного лица (супруги), которые могла бы подтвердить реальную возможность приобретения ею оспариваемого имущества в период инкриминируемых преступных деяний супругу. Суд, как уточняется в документах, полагает, что данное имущество было приобретено и оформлено на близких лиц "с целью его сокрытия от обращения на него взысканий в случае постановления по делу обвинительного приговора".
Также из документов следует, что срок наложения ареста на имущество продлен судом до октября.
Ранее Басманный суд арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова и финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Кроме этого, в деле фигурирует статья о даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК).
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Стало известно, сколько денег получили фигуранты дела о бронежилетах
28 августа, 06:01
 
ПроисшествияРоссияДело экс-замминистра обороны Булгакова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала