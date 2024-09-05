https://ria.ru/20240905/arest-1970669586.html

Суд арестовал имущество жены фигуранта дела о поставке бронежилетов

Суд арестовал имущество жены фигуранта дела о поставке бронежилетов - РИА Новости, 05.09.2024

Суд арестовал имущество жены фигуранта дела о поставке бронежилетов

Суд в Москве арестовал имущество жены одного из фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии, указано в судебных... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:12

2024-09-05T03:12

2024-09-05T03:17

происшествия

россия

дело экс-замминистра обороны булгакова

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Суд в Москве арестовал имущество жены одного из фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Речь идет об имуществе супруги фигуранта Михаила Кальченко — начальника службы безопасности ООО ГК "Пикет", ранее арестованного Басманным райсудом. В документах сказано, что супруге принадлежат земельный участок, два жилых помещения площадью 20,9 и 40,1 квадратных метра, а также автомобиль. Отмечается, что данные объекты недвижимости и транспортное средство приобретены вскоре после совершения фигурантом преступления. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого или обвиняемого. Также уточняется, что суду не было предоставлено сведений о наличии официальных доходов заинтересованного лица (супруги), которые могла бы подтвердить реальную возможность приобретения ею оспариваемого имущества в период инкриминируемых преступных деяний супругу. Суд, как уточняется в документах, полагает, что данное имущество было приобретено и оформлено на близких лиц "с целью его сокрытия от обращения на него взысканий в случае постановления по делу обвинительного приговора". Также из документов следует, что срок наложения ареста на имущество продлен судом до октября. Ранее Басманный суд арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова и финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Кроме этого, в деле фигурирует статья о даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК).

https://ria.ru/20240813/obyski-1965830794.html

https://ria.ru/20240828/delo-1968878859.html

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происшествия, россия, дело экс-замминистра обороны булгакова