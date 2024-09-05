https://ria.ru/20240905/antonov-1970934261.html
Закручивание санкционных гаек стало спортом для США, заявил Антонов
Закручивание санкционных гаек стало спортом для США, заявил Антонов - РИА Новости, 05.09.2024
Закручивание санкционных гаек стало спортом для США, заявил Антонов
"Закручивание санкционных гаек" стало разновидностью политического спорта для властей США, все чаще предпринимаются попытки надавить не только на РФ, но и на... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T23:34
2024-09-05T23:34
2024-09-05T23:36
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ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. "Закручивание санкционных гаек" стало разновидностью политического спорта для властей США, все чаще предпринимаются попытки надавить не только на РФ, но и на третьи страны, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Таким образом дипломат прокомментировал очередную серию экономических ограничений, объявленных американской администрацией в четверг. "Складывается четкое ощущение, что для местных властей "закручивание санкционных гаек" стало своеобразным видом политического спорта. Демкоманда упражняется в нем, плодя разнообразные барьеры, с удивительным энтузиазмом. Причем все чаще речь идет о попытках надавить не только на Россию, но и на "третьи" страны. Заставить всех танцевать под собственную дудку, то есть доллар", - заявили в дипмиссии российским журналистам. По мнению высокопоставленного дипломата, подобного рода шаги лишь убеждают "здравомыслящую часть мирового сообщества" в том, что основанная на использовании доллара США мировая система имеет немалые риски. "(Они - ред.) подогревают интерес к альтернативным каналам построения хозяйственных связей. Ускоряют движение к многополярности. Так что вешать медаль в соревнованиях за вожделенные "санкционные победы" Вашингтону придется самому себе", - заключил посол РФ в США.
https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970644206.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Санкции в отношении России
Закручивание санкционных гаек стало спортом для США, заявил Антонов
Антонов: закручивание санкционных гаек стало политическим спортом для США
ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. "Закручивание санкционных гаек" стало разновидностью политического спорта для властей США, все чаще предпринимаются попытки надавить не только на РФ, но и на третьи страны, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Таким образом дипломат прокомментировал очередную серию экономических ограничений, объявленных американской администрацией в четверг.
"Складывается четкое ощущение, что для местных властей "закручивание санкционных гаек" стало своеобразным видом политического спорта. Демкоманда упражняется в нем, плодя разнообразные барьеры, с удивительным энтузиазмом. Причем все чаще речь идет о попытках надавить не только на Россию, но и на "третьи" страны. Заставить всех танцевать под собственную дудку, то есть доллар", - заявили в дипмиссии российским журналистам.
По мнению высокопоставленного дипломата, подобного рода шаги лишь убеждают "здравомыслящую часть мирового сообщества" в том, что основанная на использовании доллара США мировая система имеет немалые риски.
"(Они - ред.) подогревают интерес к альтернативным каналам построения хозяйственных связей. Ускоряют движение к многополярности. Так что вешать медаль в соревнованиях за вожделенные "санкционные победы" Вашингтону придется самому себе", - заключил посол РФ в США.