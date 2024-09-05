https://ria.ru/20240905/anapa-1800410399.html

Золотой песок и галька: лучшие пляжи Анапы

Пляжи Анапы 2024: какие лучше для отдыха, где находятся, песчаные и галечные, фото

Золотой песок и галька: лучшие пляжи Анапы

Чистое море и широкие пляжи Анапы подходят для отдыха на любой вкус. Где находятся лучшие песчаные и галечные пляжи, локации и фото, какое место выбрать для... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:01

2024-09-05T15:01

2024-09-05T15:01

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Чистое море и широкие пляжи Анапы подходят для отдыха на любой вкус. Где находятся лучшие песчаные и галечные пляжи, локации и фото, какое место выбрать для отдыха с детьми, а куда отправиться любителям дикой природы, как добраться до курорта в 2024 году, — в материале РИА Новости.Пляжи в АнапеОтдых в Анапе привлекает любителей как песчаных, так и галечных пляжей. В этом плане курорт сильно выигрывает у остальных городов Черноморского побережья."У Анапы два берега. Их удобно разграничивает пристань. Западная и южная часть города — это галечные и каменистые пляжи, отдыхающих там всегда гораздо меньше. Северное побережье — песчаное и не имеет сильных течений, в отличие от каменистого берега. Поэтому в тёплое время песчаные пляжи и прибрежные воды заполоняют водоросли", — рассказывают эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Город расположен на стыке предгорий Кавказа и степей Таманского полуострова. Широкие и чистые пляжи образуют собой небольшую бухту, поэтому здесь не бывает сильных ветров, а вода летом теплая, как парное молоко. Купальный сезон длится с мая по октябрь."Всего в Анапе более 60 пляжей. Часть из них открыта для общественного пользования и, как правило, бесплатна. Те, что в стороне от ключевых выходов из города к берегу, даже не имеют названия. Другая часть принадлежит приморским отелям. Последнее проблемой не является, даже наоборот: всегда можно за 100-200 рублей посетить один из них, если людей на бесплатных пляжах стало много. Правда, стоит сказать, что в июле, когда в Анапе пиковое количество туристов, даже на платных участках побережья многолюдно", — поясняю эксперты Tvil.ru.Лучшие пляжи в АнапеБереговая линия Анапы очень длинная: пляжи начинаются от располагающегося в южной части города каменного пляжа "800 ступенек" до поселка Веселовка, общая протяженность составляет приблизительно 51 километр. К самым лучшим и благоустроенным пляжам Анапы относятся как песчаные, так и галечные. Большая часть пляжей в Анапе бесплатные, но есть и те, которые относятся к отелям и санаториям. Чтобы попасть на благоустроенную территорию, нужно заплатить за вход. Пляж при отеле "Золотая бухта" усыпан галькой мелкой фракции, вход в море здесь пологий с постепенным углублением, вода очень чистая, так как нет песка, замутняющего дно. Постояльцы отеля здесь пользуются всеми благами бесплатно, так как шезлонги, бассейн и прочее входит в цену путевки. Посторонние туристы могут прийти сюда за плату (в рабочие дни около 600 рублей, в выходные - 900) и оставаться неограниченное время. Билет разовый, поэтому лучше спланировать день, чтобы не выходить с пляжа и не покупать его снова. Чтобы попасть на территорию, надо дойти до Кордонного переулка, повернуть налево, оплата за вход производится в кассах отеля. Дети ниже 130 см проходят бесплатно.Коммерческий пляж "Бора-Бора" предлагает самый широкий спектр развлечений на открытой воде — аквапарк, зона для подводных погружений, бассейны, проводятся вечеринки.Песчаные пляжиС центральной части набережной начинаются песчаные пляжи. Поселки Джемете, Витязево, станица Благовещенская также относятся к песчаной части. Золотистый песок из мелкозернистого кварца, ровное дно, небольшая глубина у берега и теплая вода привлекают большое количество отдыхающих с детьми.Центральный пляжСамый популярный пляж, на нем всегда больше всего отдыхающих. "Обустроенный от и до, с массой развлечений, ларьками с мороженым и сладкой ватой, а также кафе для перекусов и полноценных обедов, Центральный пляж Анапы — главный песчаный пляж Краснодарского края. Он протянулся на километр, а его ширина местами достигает 70 метров. Даже при этом в сезон здесь не бывает свободного места на песке", — делится Татьяна Канцур, руководитель контент-отдела ООО "Хочу-на-Юга.ру".Здесь самая развитая инфраструктура: помимо классических пляжных удобств, на Центральном много различных кафе и ресторанов, сувенирных лавок и магазинчиков, присутствуют камеры хранения, в которых можно оставить ценные вещи. Детям и взрослым предлагаются развлечения на любой вкус: катание на парашюте над морем, "банан", скутер, водный велосипед. Оборудованы площадки для игры в волейбол, теннис, баскетбол, детские городки, а рядом с входом находится аквапарк. На пляже есть деревянные дорожки, предназначенные в первую очередь для инвалидов-колясочников.Лечебный пляжНа Лечебный пляж ежегодно приезжает большое количество туристов для того, чтобы совместить приятное с полезным, так как микроклимат в этом месте считается целебным для органов дыхания, кожи и суставов, помогает почувствовать себя лучше всем, кто страдает различными заболеваниями. До 2006 года на этот пляж пускали только по пропускам, выдававшимся санаториями Анапы. Сейчас поправить тут здоровье может каждый желающий. Береговая линия здесь тщательно очищается, есть все условия, чтобы чувствовать себя комфортно: душевые, туалеты, раздевалки, прокат шезлонгов и другого оборудования, предлагается обертывание морскими водорослями для улучшения состояния кожи и восполнения дефицита йода. Попасть сюда можно прямо с Центрального пляжа Анапы."Мы рекомендуем расположиться на нём не напротив входа, а пройти метров 20-30 на восток, ближе к Центральному пляжу, к причалу. Дело в том, что в середине июня в Лечебном появляются водоросли. Их, конечно, убирают, но недостаточно регулярно. Восточнее же их нет, вода там голубая и чистая", — рассказали эксперты.Пляж ДжеметеПесчаная зона у детского лагеря "Волна" доступна для всех отдыхающих, занимает около 200 кв. метров и 40 метров в ширину, вход в море пологий. Отдыхающим предлагаются классические пляжные развлечения: катание на "бананах", батуты, ватрушки, катамараны, продаются сладости, лимонад и мороженое.Пляж ВитязевоКурортный поселок находится рядом с Анапой, до пляжа можно добраться по бульвару Паралия и улице Черноморской. Прибрежная зона растянулась на 100 метров в ширину, поверхность пляжа усыпана песком, дно неглубокое. На пляже есть музей скульптур из песка, база МЧС, парк развлечений, большой амфитеатр, аквапарк и различные бассейны для самых маленьких. Покушать можно в прибрежных кафе с широким выбором различной еды. Рядом расположен аквапарк "Олимпия", торговые павильоны, причал для прогулочных яхт, которые можно арендовать, чтобы половить рыбу, заняться дайвингом или искупаться в открытом море. Для любителей рыбалки на пляже установлен понтон. Также в Витязево работает центр развлечений "Византия" с аттракционами и большим амфитеатром.Пляж БлаговещенскойЦентральный пляж станицы Благовещенская — благоустроенное место для отдыха с большим количеством шезлонгов, тентов, раздевалок, фонтанчиков и туалетов. Золотистый песок и пологий берег хорошо подходит для отдыха с детьми. В разгар туристического сезона здесь устанавливают батуты и многочисленные торговые палатки с сувенирами, едой, напитками. Сюда часто приезжают любители дикого отдыха в палатках."Для отдыхающих это направление будет интересно возможностью попробовать кайтинг, станица под Анапой славится на всю страну как чуть ли не лучший спот для этого экстремального вида спорта", — рассказывает журналист Анастасия Жигач.Пляж “Русь”Расположен рядом с Центральным пляжем Анапы. На берегу светло-золотистый песок с примесью кварца, вход в воду безопасный и дно пологое. Есть лежаки, навесы, кафе, работают надувные горки и другие водные развлечения. Можно брать в прокат снаряжение для дайвинга. На пляже дежурят спасатели и медработники.Пляж “Кавказ”Пляж “Кавказ” имеет протяженность около 700 м, до 100 м. в ширину — один из самых чистых пляжей в Анапе, вход в воду плавный, а с другой стороны окружен песчаными барханами. Вход платный. Есть вся необходимая инфраструктура: прокат шезлонгов и зонтиков, раздевалки, точки общепита, водные развлечения для детей и взрослых (катамараны, водные горки, “бананы”, гидроциклы, волейбольные площадки и т.п.).Пляж санатория “Родник”Находится на территории одноименного детского санатория. Все оснащение здесь сохранилось еще со времен СССР, жесткие требования к безопасности детского отдыха полностью соблюдены, берег состоит из мелкого золотого песка, который в некоторых местах образует барханы, пляж растянулся на 650 метров, в ширину от 50 до 70 м. Из-за пологого дна вода прогревается до комфортной температуры уже в конце мая. Поесть можно на Пионерском проспекте, рядом обустроен аквапарк и парк развлечений, ежедневно работают детские аниматоры.Пляж “Феличита”“Феличита” функционирует с 2018 года. Берег здесь чистый, а побережье неглубокое. На пляже есть все, что необходимо для комфортного отдыха: шезлонги, раздевалки, душевые кабины, открыта детская зона с надувными горками и батутами, доступны прогулки на яхте, катание на “банане”. Отдыхающие могут арендовать бунгало, а вечером работает кинотеатр под открытым небом.Пляж отеля “Фотини”Место для тех, кто ценит комфорт и уютный отдых. На Центральной набережной города в районе пересечения реки Анапка и вод Черного моря находится гостиничный комплекс "Фотини" на территории которого располагается пляж. Вход совершенно бесплатный, а большое количество развлечений, площадок для игр, детских городков, золотистый песок, образующий барханы, привлекает отдыхающих со всего города.Пляж “Тортуга”Песчаный пляж “Тортуга” располагается в начале Витязевской косы. Он стилизован под пиратскую тематику и подходит для спокойного семейного отдыха. Для отдыхающих предусмотрены шезлонги, навесы и кабинки для переодевания. Весь купальный сезон работает центр водных видов спорта.Пляж “Лагуна”Песчаный пляж “Лагуна” недалеко от Витязево расположен у реки Можепсин. Это отличная локация для отдыха с детьми. Вход в воду пологий, территория оборудована зонтами, шезлонгами, навесами, кабинками для переодевания, есть санитарные зоны, возможности для занятий водными видами спорта.Пляж “Жемчужина России”Этот пляж с мелким золотистым песком и пологим входом в воду подходит для семейного досуга. На берегу установлены шезлонги и зонтики. Взрослым доступна площадка для игры волейбол, прокат водных лыж и водных мотоциклов. Дети могут полазить в лабиринтах или попрыгать на батутах.Галечные пляжиГалечные пляжи начинаются в районе Малой бухты и продолжаются до Высокого берега, поселков Сукко, Большой и Малый Утриш. Галька здесь отличается размером: пляжи с средними и крупными камушками более безлюдны. Здесь хорошо отдыхать тем, кто предпочитает тишину, чистую прозрачную воду и живописные пейзажи.Пляж СуккоУникальный пляж с природной мелкой галькой расположен между двух скал, что обеспечивает естественную защиту от волн. Он оборудован всем необходимым для спокойного отдыха: прокат зонтиков и шезлонгов, открытый бассейн, детская игровая площадка и многое другое. К берегам иногда подплывают дельфины. Вода здесь прозрачная даже на глубине, что делает это место превосходным для снорклинга, дайвинга и подводной охоты.Пляж Большой УтришБольшой Утриш находится почти в 20 км от Анапы. Пляжная территория покрыта крупной и средней галькой, а море прозрачное. Сюда приезжают те, кто хочет спокойно отдохнуть наедине с природой, вдали от городского шума и суеты. На территории пляжа функционируют аттракционы в виде надувных детских горок и батутов, доступно катание на “бананах” и гидроциклах. Для отдыхающих работают палатки с напитками и закуской.Пляж Малый УтришПляж в Малом Утрише находится рядом с природным заповедником. Береговая линия протяженностью около 3 км. К этому участку берега могут подплывать дельфины. Здесь нет инфраструктуры, зато есть тишина и уединенность. Вода лазурная, вход в море удобный. Аттракционов нет, но зато имеются условия для дайвинга.Пляж 40-летия ПобедыНаходится на одноименной улице. Спуск есть как заасфальтированный, так и необорудованный. Берег чистый и пологий, отдыхающим предлагаются в аренду шезлонги, лежаки и тенты. В отличие от Центрального пляжа, глубина, комфортная для ныряния, здесь наступает через 10-15 метров. На пляже есть детский комплекс, в котором не будет скучно как самым маленьким, так и их родителям. На берегу функционирует "Лаунж-бар", в котором можно послушать музыку и выпить коктейли.Пляж “Варваровская щель”Находится в поселке Варваровка и окружен реликтовыми лесами, воздух считается целебным, берег усыпан мелкой галькой, здесь малолюдно, в основном отдыхают местные жители. В сезон работают небольшие кафе, есть кабинки для переодевания и лежаки. Прекрасно подойдет тем, кто не переносит курортной суеты и шума, здесь тихо и спокойно, можно дойти до реликтового леса и насладиться чистым воздухом и дикой природой.Пляж “Тургеневский спуск”Находится на высоком берегу, чистый, комфортный галечный пляж, на котором нет большого количества людей. Это место предпочитают семьи с детьми и компании, отдыхающие "дикарями" в палатках, а также любители дайвинга. Потрясающие виды, тишина, мелкие рыбешки, рачки и ракушки прямо у берега позволяют расслабиться и насладиться отдыхом. Различные дайвинг-клубы здесь предлагают прокат снаряжения, обучение и сопровождение при погружении.Дикие пляжиДикие необорудованные пляжи подойдут желающим поставить на берегу палатку и насладиться природой без суеты и лишних людей. Таких мест достаточно много, например, галечный по направлению к поселку Сукко, который занимает 5 км, отличные условия для дайвинга, вода очень чистая, но мелководье практически отсутствует. Пляж "Маяк" окружен большими камнями, отдыхая здесь, необходимо быть осторожным, так как есть вероятность камнепада, но чистейшее море, мелкая галька и нетронутая природа привлекают туристов. Пляж Суспех в одноименном поселке — населенный пункт находится на высоте 120 метров над уровнем моря на горе Лысая, а пляж — под обрывом. Поселок Малый Утриш славится диким каменистым пляжем и расположенным рядом реликтовым можжевеловым лесом.Пляж “800 ступеней”Спуск к морю, который в народе называют “800 ступеней”, находится в районе села Супсех на окраине Анапы. Свое название пляж получил благодаря многочисленным ступенькам, расположенным по крутому спуску. Со ступеней открываются отличные виды на горы и на море, можно насладиться уединением с природой. Над пляжем расположена отвесная продолжительная скала.Пляж “Высокий берег”Пляж Высокого берега имеет участки с различной инфраструктурой — благоустроенные места с обилием развлечений и уединенные дикие пляжи. На территориях комфортный вход в воду с постепенным нарастанием глубины, установлены деревянные лежаки, оборудованы места для отдыха и развлечений детей и взрослых. Благодаря чистой воде, можно плавать с маской, изучая морское дно и его обитателей. Во время туристического сезона аниматоры организовывают пенные вечеринки и проводят конкурсы.Пляж “Малая бухта”Пляж “Малая бухта” галечный, но с очень мелкими камушками, обкатанными морскими волнами. Гавань очень мелкая, море прогревается быстро, протяженность бухты 350 м, в ширину — 50 м. Зайти в море можно по ровному дну без ям и камней. Небольшой залив укрыт от ветров и штормов, глубина дна в прибрежной зоне не более 3 метров, затем постепенно увеличивается. Есть все для комфортного отдыха: шезлонги, магазинчики, прокат, медпункт, палатки с пляжными принадлежностями, широкий выбор напитков и еды, горки, батуты и "лягушатники" для самых маленьких. Желающие могут покататься на водных лыжах, скутерах, катамаранах, заняться дайвингом с инструктором или без него. Добраться до пляжа можно как от Морского порта, так и из центра города с Центральной набережной по широкой красивой лестнице.Пляж на Бугазской косеКоса протянулась между станицей Благовещенская и поселком Веселовка на 13 км. Благоустроенные пляжи здесь находятся только рядом с поселками, остальные — дикие. Здесь нет привычного комфорта. Основные посетители — современные хиппи, кайтеры, виндсерферы, которые живут в палатках или снимают домики на колесах. Атмосфера необычная и дружелюбная.Есть в Анапе и нудистские пляжи:Какой пляж выбратьКаждый пляж в Анапе имеет свои достоинства, выбор локации зависит от личных предпочтений в отдыхе. Анапа является детской здравницей, так как пляжи здесь самые безопасные, вход в море пологий, вода всегда спокойная и теплая. Но курорт может предоставить отдых не только семьям с детьми, но и молодым компаниям, пожилым парам, каждый найдет для себя подходящий вариант. А в санаториях города успешно лечат болезни опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, кожные, легочные заболевания.Для семей с детьмиГлавная особенность анапских пляжей, из-за которой в советское время Министерство здравоохранения и выбрало этот город для создания детской рекреационной зоны, — пологое дно, поэтому возле берега очень мелко. Нужно выйти в море примерно на 10 метров взрослому человеку, чтобы иметь возможность нырнуть. Поэтому прибрежное море Анапы — самое безопасное для детей. Пляжи в этом городе можно выбрать на любой вкус: песчаные, галечные, каменистые.По словам экспертов сервиса Tvil.ru, из-за минимальной глубины возле берега море прогревается мгновенно. Поэтому с детьми туда можно приезжать пораньше без опасений, что море будет холодное. В Анапе солнечно и жарко, поэтому уже в начале июля море тёплое, а возле берега, на мелководье, даже горячее.Центральный пляж занимает первое место в списке рекомендаций побывавших там отдыхающих с детьми. Километровая зона шириной от 50 до 100 метров состоит из двух частей: "Песчаный" и "Анапский берег", пляж усыпан крупным песком, здесь тщательно убирают и нет камней и бутылочных осколков. Глубина от берега нарастает плавно, вода прогревается быстро, в плане развлечений и точек общепита — это самое выгодное место, а в северной части пляжа расположен Центральный рынок и несколько супермаркетов.Для молодежиМолодёжный отдых широко распространен в Анапе. На курорте отлично развита индустрия развлечений. С заходом солнца кипит ночная жизнь, открываются танцплощадки под открытым небом, диско-бары и ночные клубы. Для тех, кто предпочитает активный отдых, большое количество аттракционов, прежде всего подойдут Центральный пляж в Анапе, пляжи в Витязево, пансионата "Высокий Берег" в Малой бухте, "40 лет Победы".Для спокойного отдыхаЛюбителям тихого отдыха без большого количества людей лучше посетить Пионерский проспект, "Тургеневский", "Фотини". Северные дикие зоны — не благоустроенные, зато тихие и уединенные. Пляжные зоны поселков Супсех, Сукко, Малого и Большого Утришей поражают красотой и чистотой моря, но добраться сюда нелегко — спуск, а затем подъем по проложенным в скале ступеням. Места здесь заповедные, нетронутые цивилизацией, настраивают на расслабление.Пляжи Анапы на картеСориентироваться в многообразии пляжей Анапы поможет карта.Рекомендации по отдыху на пляжахСезон для пляжного отдыха в Анапе стартует в первых числах июня и завершается в начале октября. Средняя летняя температура моря в Анапе — от +20 °С до +25 °С.Выбирая время для отдыха,, желательно сразу ознакомиться с температурой воды по месяцам.Купаться можно с конца мая до начала октября. В начале июня вода в Анапе еще не слишком теплая — не выше +19 °С. Зато в течение первого летнего месяца она постепенно прогревается. А самое теплое море в июле и августе — в среднем +23... +25 °С. На благоустроенных пляжах безопасность обеспечивается спасателями, охраной с установленными камерами видеонаблюдения и профессиональными медработниками. Для отдыха на диких пляжах стоит заранее позаботиться о достаточном количестве питьевой воды и еды, а также о правилах безопасности на воде.

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анапа

черное море

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Артем Смирнов

анапа, отдых на море, туризм, новости - туризм, черное море, маршруты - туризм