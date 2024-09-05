https://ria.ru/20240905/amnistiya-1970670925.html

Краснов предложил "амнистию" для ряда фирм недобросовестных поставщиков

Краснов предложил "амнистию" для ряда фирм недобросовестных поставщиков - РИА Новости, 05.09.2024

Краснов предложил "амнистию" для ряда фирм недобросовестных поставщиков

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на Восточном экономическом форуме предложил исключить из реестра недобросовестных поставщиков компании, которые были туда... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:28

2024-09-05T03:28

2024-09-05T03:28

экономика

россия

владивосток

игорь краснов

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на Восточном экономическом форуме предложил исключить из реестра недобросовестных поставщиков компании, которые были туда внесены из-за негативных внешнеэкономических факторов. Как пояснил Краснов на ВЭФ, в условиях турбулентности мировой экономики, разрушения сложившихся цепочек поставок и финансовых расчетов сотни коммерческих структур не смогли надлежащим образом исполнить свои обязательства перед государственными заказчиками. И в результате были внесены в реестр недобросовестных поставщиков, хотя долгое время многие их них имели безупречную репутацию, не раз доказывали свою состоятельность. "По отношению к ним следовало обеспечить более взвешенный подход. Теперь исправить ситуацию возможно путем, условно говоря, объявления "амнистии" для включенных в реестр организаций вследствие нарушения цепочек зарубежных поставок или иных негативных внешнеэкономических факторов. Уверен, потенциал этих предпринимателей послужит дополнительным ресурсом развития экономики и рынка труда", - сказал Краснов, выступая на сессии форума "Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса". "Я поручил подготовить необходимые предложения в правительство, которые позволят пересмотреть ранее принятые антимонопольными органами решения. Разумеется, при условии выработки объективных критериев оценки непреднамеренности нарушений обязательств по государственным контрактам и наличия внешних помех для их исполнения", - уточнил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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экономика, россия, владивосток, игорь краснов, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)