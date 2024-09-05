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Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:21 05.09.2024 (обновлено: 11:41 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/alaudinov-1970700244.html
Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области
Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 05.09.2024
Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области
У нас была такая тишина, потому что последние батальоны, которые были затянуты несколько дней назад, они были уже перемолоты. Я так понял, противник занимался... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:21
2024-09-05T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
апты алаудинов
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. ВСУ подтягивают силы к Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале. "У нас была такая тишина, потому что последние батальоны, которые были затянуты несколько дней назад, они были уже перемолоты. Я так понял, противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов", — сказал он. Алаудинов добавил, что ВСУ попытались на одном из участков ввести в действие новый батальон, однако его тоже перемолят.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240905/plan-1970662877.html
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в мире, курская область, апты алаудинов, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Апты Алаудинов, Россия, Вооруженные силы Украины
Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области

Алаудинов заявил, что ВСУ подтягивают новые силы в Курскую область

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Апти Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. ВСУ подтягивают силы к Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

"У нас была такая тишина, потому что последние батальоны, которые были затянуты несколько дней назад, они были уже перемолоты. Я так понял, противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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Алаудинов добавил, что ВСУ попытались на одном из участков ввести в действие новый батальон, однако его тоже перемолят.

Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьАпты АлаудиновРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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