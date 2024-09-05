https://ria.ru/20240905/alaudinov-1970700244.html

Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области

Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 05.09.2024

Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области

У нас была такая тишина, потому что последние батальоны, которые были затянуты несколько дней назад, они были уже перемолоты. Я так понял, противник занимался... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:21

2024-09-05T08:21

2024-09-05T11:41

специальная военная операция на украине

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курская область

апты алаудинов

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. ВСУ подтягивают силы к Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале. "У нас была такая тишина, потому что последние батальоны, которые были затянуты несколько дней назад, они были уже перемолоты. Я так понял, противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов", — сказал он. Алаудинов добавил, что ВСУ попытались на одном из участков ввести в действие новый батальон, однако его тоже перемолят.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240905/plan-1970662877.html

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

курская область

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в мире, курская область, апты алаудинов, россия, вооруженные силы украины