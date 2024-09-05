Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области
Алаудинов заявил, что ВСУ подтягивают новые силы в Курскую область
Апти Алаудинов. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. ВСУ подтягивают силы к Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
"У нас была такая тишина, потому что последние батальоны, которые были затянуты несколько дней назад, они были уже перемолоты. Я так понял, противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов", — сказал он.
"У нас была такая тишина, потому что последние батальоны, которые были затянуты несколько дней назад, они были уже перемолоты. Я так понял, противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов", — сказал он.
Алаудинов добавил, что ВСУ попытались на одном из участков ввести в действие новый батальон, однако его тоже перемолят.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
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