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"Апельсин" приглашает принять участие в Дне оранжевого цвета - РИА Новости, 05.09.2024
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16:41 05.09.2024 (обновлено: 17:37 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/aktsiya-1970845128.html
"Апельсин" приглашает принять участие в Дне оранжевого цвета
"Апельсин" приглашает принять участие в Дне оранжевого цвета - РИА Новости, 05.09.2024
"Апельсин" приглашает принять участие в Дне оранжевого цвета
Сервис лояльности Апельсин (6+) предлагает отметить День оранжевого цвета, сообщает пресс-служба бренда. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T16:41
2024-09-05T17:37
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скидки
кешбэк
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Сервис лояльности Апельсин (6+) предлагает отметить День оранжевого цвета, сообщает пресс-служба бренда."Апельсин" 19 августа запустил федеральную кампанию, слоганом которой стала фраза "Живи оранжево". Амбассадором бренда стала певица Zivert.Сервис предлагает своим клиентам кешбэк на повседневные покупки в "Пятерочке" и "Перекрестке". Уровень кешбэка клиент определяет самостоятельно путем выполнения заданий от партнеров сервиса (выпустить карту, сменить тариф и так далее). Общее правило – чем больше предложений от партнеров используешь, тем больше выгоды получаешь. Максимальный процент, который сейчас доступен – это 76%, говорится в сообщении. На сегодняшний день к "Апельсину" присоединились Альфа-Банк, билайн, Х5 Group, "АльфаСтрахование", REDMOND и Lamoda. Каждый пользователь может выбрать предложения себе по душе и нарастить собственный уровень кешбэка. Количество партнеров продолжает расти, как и количество возможных заданий. Присоединиться к "Апельсину" можно в мобильном приложении (6+) и на сайте.Реклама, ООО "Коалиционная программа лояльности", erid: F7NfYUJCUneLu27VMVwg
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353
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покупки, скидки, кешбэк, экономика
покупки, Скидки, Кешбэк, Экономика

"Апельсин" приглашает принять участие в Дне оранжевого цвета

© Фото пресс-службы сервиса лояльности "Апельсин"Сервис лояльности "Апельсин"
Сервис лояльности Апельсин - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото пресс-службы сервиса лояльности "Апельсин"
Сервис лояльности "Апельсин"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Сервис лояльности Апельсин (6+) предлагает отметить День оранжевого цвета, сообщает пресс-служба бренда.
"Апельсин" 19 августа запустил федеральную кампанию, слоганом которой стала фраза "Живи оранжево". Амбассадором бренда стала певица Zivert.
Сервис предлагает своим клиентам кешбэк на повседневные покупки в "Пятерочке" и "Перекрестке". Уровень кешбэка клиент определяет самостоятельно путем выполнения заданий от партнеров сервиса (выпустить карту, сменить тариф и так далее). Общее правило – чем больше предложений от партнеров используешь, тем больше выгоды получаешь. Максимальный процент, который сейчас доступен – это 76%, говорится в сообщении.
На сегодняшний день к "Апельсину" присоединились Альфа-Банк, билайн, Х5 Group, "АльфаСтрахование", REDMOND и Lamoda. Каждый пользователь может выбрать предложения себе по душе и нарастить собственный уровень кешбэка. Количество партнеров продолжает расти, как и количество возможных заданий.
Присоединиться к "Апельсину" можно в мобильном приложении (6+) и на сайте.
Реклама, ООО "Коалиционная программа лояльности", erid: F7NfYUJCUneLu27VMVwg
 
покупкиСкидкиКешбэкЭкономика
 
 
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