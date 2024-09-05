https://ria.ru/20240905/aktsiya-1970845128.html

"Апельсин" приглашает принять участие в Дне оранжевого цвета

"Апельсин" приглашает принять участие в Дне оранжевого цвета - РИА Новости, 05.09.2024

"Апельсин" приглашает принять участие в Дне оранжевого цвета

Сервис лояльности Апельсин (6+) предлагает отметить День оранжевого цвета, сообщает пресс-служба бренда. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T16:41

2024-09-05T16:41

2024-09-05T17:37

покупки

скидки

кешбэк

экономика

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Сервис лояльности Апельсин (6+) предлагает отметить День оранжевого цвета, сообщает пресс-служба бренда."Апельсин" 19 августа запустил федеральную кампанию, слоганом которой стала фраза "Живи оранжево". Амбассадором бренда стала певица Zivert.Сервис предлагает своим клиентам кешбэк на повседневные покупки в "Пятерочке" и "Перекрестке". Уровень кешбэка клиент определяет самостоятельно путем выполнения заданий от партнеров сервиса (выпустить карту, сменить тариф и так далее). Общее правило – чем больше предложений от партнеров используешь, тем больше выгоды получаешь. Максимальный процент, который сейчас доступен – это 76%, говорится в сообщении. На сегодняшний день к "Апельсину" присоединились Альфа-Банк, билайн, Х5 Group, "АльфаСтрахование", REDMOND и Lamoda. Каждый пользователь может выбрать предложения себе по душе и нарастить собственный уровень кешбэка. Количество партнеров продолжает расти, как и количество возможных заданий. Присоединиться к "Апельсину" можно в мобильном приложении (6+) и на сайте.Реклама, ООО "Коалиционная программа лояльности", erid: F7NfYUJCUneLu27VMVwg

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

покупки, скидки, кешбэк, экономика