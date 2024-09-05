https://ria.ru/20240905/agent-1970928588.html

Задержанный в Гомеле японский агент рассказал о связях с Украиной и США

Задержанный в Гомеле японский агент рассказал о связях с Украиной и США - РИА Новости, 05.09.2024

Задержанный в Гомеле японский агент рассказал о связях с Украиной и США

Задержанный в Гомеле японский агент Масатоси Наканиси заявил, что его данные могли быть использованы Украиной или США для потенциальной ракетной атаки по... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T22:17

2024-09-05T22:17

2024-09-05T22:50

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япония

белоруссия

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МИНСК 5 сен - РИА Новости. Задержанный в Гомеле японский агент Масатоси Наканиси заявил, что его данные могли быть использованы Украиной или США для потенциальной ракетной атаки по Белоруссии, об этом сообщил гостелеканал "Беларусь 1".Накануне телеканал "Беларусь 1" сообщил о задержании агента японской спецслужбы. Согласно сообщению, задержанный гражданин Японии "имел самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь" и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры". Правительство Японии подтвердило задержание японского гражданина в Белоруссии летом этого года, отметив, что ему оказывается консульская поддержка."Те фото, что я сделал недалеко от украинской границы, где мосты и железная дорога, могли быть использованы США или Украиной для возможной атаки. Я думаю, что они могли нанести ракетный удар по территории Белоруссии. Между США и Японией очень тесные связи. Я поступил плохо, я раскаиваюсь… Я считаю, что мои действия навредили безопасности Белоруссии", - заявил Наканиси в эфире телеканала "Беларусь 1".По данным телеканала, японец сделал более 9 тысяч точных фотографий с белорусско-украинской границы, в основном это мосты, дороги, железнодорожные пути, военные и логистические объекты. Для передачи информации было использовано два канала, причем резервный находился в посольстве Японии в Минске.Уточняется, что Наканиси был задержан КГБ Белоруссии в июле. Он был завербован и обучен в Японии, а затем отправлен на задание в Гомель. Японец делал подробные отчеты за каждый год из шести, проведенных в Белоруссии. Он намеревался передать информацию в национальную комиссию общественной безопасности Японии, одно из подразделений которой занимается разведывательной и контрразведывательной деятельностью.Подчеркивается, что Наканиси собирал для разведки информацию, связанную с конфликтом на Украине, а также санкциями против России и Белоруссии. Его интересовало, можно ли вести съемку российского вооружения и военных, работают ли в Белоруссии западные санкции, можно ли использовать платежную систему "Мир" для их обхода, задерживают ли на улицах за фотографии стратегических объектов, много ли в Белоруссии украинских беженцев и другие сведения.Начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил телеканалу, что Наканиси осуществлял сбор и передачу различной информации военного характера."(Его кураторов - ред.) интересовала информация о белоруской военной инфраструктуре, о перемещении войск и военной технике, о текущей ситуации на южном направлении. Кроме того, иностранцу разведорганы давали задания по вербовочному изучению белорусских граждан, имеющих доступ к государственным секретам… Наканиси предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 358-1 уголовного кодекса Республики Беларусь "агентурная деятельность", - заявил Бычек.В соответствии с данной статьей иностранцу может грозить от трех до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240506/belorussii-1944052262.html

https://ria.ru/20240827/lukashenko-1968720524.html

https://ria.ru/20240902/belorussiya-1969972090.html

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украина

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япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, гомель, украина, сша, япония, белоруссия