https://ria.ru/20240905/aes-1970716794.html

Путин предложил подумать о строительстве атомных станций на Дальнем Востоке

Путин предложил подумать о строительстве атомных станций на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024

Путин предложил подумать о строительстве атомных станций на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:06

2024-09-05T09:06

2024-09-05T09:10

дальний восток

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

экономика

россия

владимир путин

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций."Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Вчера тоже об этом с коллегами говорили", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/rosatom-1970709339.html

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дальний восток, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика, россия, владимир путин, владивосток