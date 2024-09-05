Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил подумать о строительстве атомных станций на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 05.09.2024 (обновлено: 09:10 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/aes-1970716794.html
Путин предложил подумать о строительстве атомных станций на Дальнем Востоке
Путин предложил подумать о строительстве атомных станций на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024
Путин предложил подумать о строительстве атомных станций на Дальнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:06
2024-09-05T09:10
дальний восток
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
экономика
россия
владимир путин
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970590595_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_a499e7ec611f601549e945c35399cfc7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций."Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Вчера тоже об этом с коллегами говорили", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/rosatom-1970709339.html
дальний восток
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970590595_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_e9b2de88ed279711eeb80f912f5d0b9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика, россия, владимир путин, владивосток
Дальний Восток, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Экономика, Россия, Владимир Путин, Владивосток

Путин предложил подумать о строительстве атомных станций на Дальнем Востоке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций.
«
"Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Вчера тоже об этом с коллегами говорили", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
"Росатом" озвучил новые решения по строительству АЭС на Дальнем Востоке
Вчера, 08:51
 
Дальний ВостокВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)ЭкономикаРоссияВладимир ПутинВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала