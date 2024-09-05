https://ria.ru/20240905/aeroport-1970697416.html

Пассажиропоток аэропорта Новокузнецк летом вырос на восемь процентов

Пассажиропоток аэропорта Новокузнецк летом вырос на восемь процентов - РИА Новости, 05.09.2024

Пассажиропоток аэропорта Новокузнецк летом вырос на восемь процентов

Пассажиропоток аэропорта Новокузнецк в Кемеровской области этим летом вырос на 8% по сравнению с таким же периодом 2023 года, сообщает пресс-служба воздушной... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:59

2024-09-05T07:59

2024-09-05T09:24

экономика

новокузнецк

байкал

кемеровская область

аэрофлот

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КЕМЕРОВО, 5 сен – РИА Новости. Пассажиропоток аэропорта Новокузнецк в Кемеровской области этим летом вырос на 8% по сравнению с таким же периодом 2023 года, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "Международный аэропорт Новокузнецк имени Б.В. Волынова подвёл производственные итоги трёх летних месяцев 2024 года. Суммарно за этот период воздушная гавань обслужила 160 042 пассажиров, что почти на 8% больше аналогичного периода прошлого года", – говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что самым насыщенным стал август. За этот месяц аэропорт обслужил 56 400 человек. Это на 11,2% больше, чем в последнем месяце лета 2023 года. Высокой популярностью пользовались рейсы к Байкалу, впервые появившиеся в этом сезоне. Кроме того, за счет выстроенной логистики значительно выросло количество трансферных пассажиров, пользующихся аэропортом на стыковочных рейсах. Вырос пассажиропоток и на московском направлении за счет возобновления вечерних рейсов. "За цифрами по росту пассажиропотока стоит большая работа. Где-то мы изменили технологию, где-то усилили штат, чтобы пропускная способность авиагавани позволяла с комфортом пользоваться услугами пассажирам. С начала года уже обслужено почти 400 тысяч человек. В том числе это результат работы коммерческого блока с авиакомпаниями", – цитирует пресс-служба управляющего директора аэропорта Новокузнецк Кирилла Ермакова. В предстоящем осенне-зимнем сезоне сохранятся вечерние рейсы Аэрофлота в Москву и Red Wings на Байкал. Также второй год подряд Nordwind Airlines оставляет сочинское направление круглогодичным. Билеты доступны на сайтах перевозчиков и агрегаторов. Международный аэропорт Новокузнецк находится под управлением ООО "АЭРОКУЗБАСС" (через ООО "Русал Аэро" принадлежит структуре En+ Group с осени 2021 года).

https://realty.ria.ru/20240715/aeroporty-1959829238.html

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экономика, новокузнецк, байкал, кемеровская область, аэрофлот, nordwind airlines