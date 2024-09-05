"Аэрофлот" открыл прямое сообщение из Новосибирска в китайский город Санья
"Аэрофлот" открыл прямое сообщение из Новосибирска в китайский город Санья
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Борт "Аэрофлота" совершил первый прямой перелет из Новосибирска на остров Хайнань (Санья, КНР); рейсы по этому маршруту будут выполняться регулярно – по четвергам и воскресеньям, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
Рейсы проходят на воздушных судах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел класса "Бизнес" и 138 кресел класса "Эконом".
Буквально на днях – 2 и 3 сентября – регулярные рейсы на тропический приморский курорт Китая Санья "Аэрофлот" запустил из крупнейших дальневосточных городов России – Владивостока и Хабаровска, а также из уральского Екатеринбурга. Полеты будут выполняться трижды в неделю – из Владивостока, по понедельникам, средам и пятницам, и дважды из Хабаровска и Екатеринбурга – по вторникам и субботам. Добавим, что, помимо этих маршрутов на остров Хайнань, авиакомпания предлагает прямые рейсы в Санья из Москвы и Красноярска. То есть попасть на курорты Санья с сегодняшнего дня можно уже из шести городов России.
Курорт Санья известен тем, что отдыхать здесь можно круглый год. Средняя температура воды и воздуха – 22-28 °C выше нуля. Пляжи расположены на берегу Южно-Китайского моря – в заливе Саньявань, вдоль которого протянулся и сам Санья. Его называют китайскими Гавайями. Теплый климат, километры пляжей, прекрасные экологические условия – все для приятного отдыха, который теперь, благодаря новым рейсам "Аэрофлота", станет более доступным для жителей Сибири, Урала и Дальнего Востока России.
С февраля на Хайнане действует особый режим, который позволяет гражданам 59 стран, включая Россию, въезжать без визы и оставаться на срок до месяца.