Память обретения мощей благоверного князя Даниила Московского. Справка

12 сентября (30 августа по ст.ст.) Русская Православная Церковь празднует обретение мощей благоверного князя Даниила Московского.

Святой благоверный князь Даниил Московский, младший сын благоверного князя Александра Невского, в 1303 году тяжело заболел. Перед кончиной он принял иноческий чин и схиму и завещал совершить погребение на братском кладбище основанной им обители в честь преподобного Даниила Столпника, впоследствии получившей название Московского Данилова монастыря. 4 марта 1303 года князь Даниил Московский скончался.

В 1330 году Даниловская обитель была переведена в Кремль, церковь превращена в приходскую, а кладбище стало мирским. По церковному преданию, во времена великого князя Иоанна III (1462‑1505) святой Даниил явился придворному юноше и повелел сказать великому князю следующее: "Не бойся меня ‑ я христианин и господин сего места, имя мое Даниил, князь Московский, по воле Божией я положен здесь. Скажи от меня великому князю Иоанну: сам ты утешаешь себя, а меня забыл, но не забыл меня Бог". Узнав об этом, Иоанн III повелел служить соборные панихиды, раздавать милостыню и устраивать трапезы на помин своих усопших.