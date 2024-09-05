Память обретения мощей благоверного князя Даниила Московского. Справка

12 сентября (30 августа по ст.ст.) Русская Православная Церковь празднует обретение мощей благоверного князя Даниила Московского.
Святой благоверный князь Даниил Московский, младший сын благоверного князя Александра Невского, в 1303 году тяжело заболел. Перед кончиной он принял иноческий чин и схиму и завещал совершить погребение на братском кладбище основанной им обители в честь преподобного Даниила Столпника, впоследствии получившей название Московского Данилова монастыря. 4 марта 1303 года князь Даниил Московский скончался.
В 1330 году Даниловская обитель была переведена в Кремль, церковь превращена в приходскую, а кладбище стало мирским. По церковному преданию, во времена великого князя Иоанна III (1462‑1505) святой Даниил явился придворному юноше и повелел сказать великому князю следующее: "Не бойся меня ‑ я христианин и господин сего места, имя мое Даниил, князь Московский, по воле Божией я положен здесь. Скажи от меня великому князю Иоанну: сам ты утешаешь себя, а меня забыл, но не забыл меня Бог". Узнав об этом, Иоанн III повелел служить соборные панихиды, раздавать милостыню и устраивать трапезы на помин своих усопших.
Во времена царя Иоанна Грозного при гробе преподобного Даниила исцелился умирающий сын коломенского купца. Царь, пораженный чудом, возобновил древний Данилов монастырь и установил ежегодно совершать митрополиту со священным собором крестный ход к месту погребения благоверного князя и служить там панихиды.
В 1652 году царь Алексий Михайлович (1645‑1676) по повелению явившегося ему благоверного князя Даниила совершил торжественное открытие мощей святого.
30 августа 1652 года Патриарх Никон с собором епископов и царь Алексей Михайлович с придворными открыли могилу благоверного князя и обрели честные мощи нетленными. В то же время среди многочисленного народа произошло немало чудесных исцелений. Святые мощи были торжественно перенесены в монастырский храм в честь святых отцов Семи Вселенских Соборов и положены в специально приготовленной деревянной гробнице напротив правого клироса.
Тогда же благоверный князь Даниил был причислен к лику святых и ему было установлено общецерковное празднование 4/17 марта ‑ в день кончины и 30 августа/12 сентября - в день обретения нетленных мощей.
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