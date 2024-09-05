https://ria.ru/20240905/1558356456.html

13 сентября: праздник в честь положения пояса Богородицы

13 сентября: праздник в честь положения пояса Богородицы - РИА Новости, 05.09.2024

13 сентября: праздник в честь положения пояса Богородицы

Религиозные праздники 13 сентября

2024-09-05T11:52

2024-09-05T11:52

2024-09-05T11:52

календарь праздников - религия и мировоззрение

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1558356456.jpg?1725526335

Положение честного пояса Пресвятой БогородицыГодичный круг великих (двунадесятых) православных праздников начинается и замыкается торжествами, посвященными Пресвятой Богородице, проделав путь от ее Рождества — через Покров, Введение и Благовещение – до Успения. И последний день церковного года – 13 сентября (31 августа по старому стилю) – тоже посвящен Божией Матери: в этот день церковь отмечает праздник с загадочным для современного человека названием – Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.По преданию, свои пояс и ризу она сама незадолго до своего успения отдала апостолу Фоме, потом он передал эти реликвии на хранение двум иерусалимским вдовам, а при императоре Аркадии, правившем Византией в самом конце IV века, пояс в драгоценном ковчеге перевезли в Константинополь и торжественно установили в церкви. Ковчег был запечатан императорской печатью с датой – 31 августа. И в честь этого события был установлен церковный праздник.Кроме того, дочь Аркадия Пульхерия, сама впоследствии ставшая императрицей, по свидетельству историка Никифора Каллиста Ксанфопула, постановила "совершать там ночные молитвы и процессию каждую среду", и сама всегда возглавляла шествие с горящей лампой в руке. В VI веке патриарх Тимофей I дополнил канон еще одной процессией – по пятницам – из Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, в Халкопратийский храм, где лежал ее пояс. Некоторые, от этого совсем запутались и решили, что обе святыни хранятся вместе – во Влахерне: об этом упоминают и святой Андрей Критский, и патриарх Евфимий, и многие русские паломники.Ковчег с реликвией несколько столетий никто не открывал, пока у императора Льве IV Мудрого не заболела жена. Перепробовав все возможные способы лечения, на нее решили возложить пояс Богородицы. Ковчег вскрыли. Пояс был в полной сохранности. По преданию, изложенному в Минологии Василия II (иллюстрированных рукописных житиях святых), "как только патриарх распростер его над царицей, тотчас она получила совершенное исцеление от недуга". После этого святыню положили обратно в ковчег и праздновать Положение пояса Богородицы стали с еще большей торжественностью.В X веке реликвия была разделена на части, которые со временем оказалась в Болгарии, Грузии (в Зугдиди) и на Кипре (в монастыре Троодитисса).В Грузию святыню привезла в 1028 году вместе с другим приданым племянница императора Романа III Аргира, который выдал ее замуж за грузинского царя Баграта IV Куропалата. В начале XIX века правительница Мегрелии Нино, дочь грузинского царя Георгия XII, после принятия российского подданства прислала реликвию в дар императору Александру I, но он, украсив ковчег драгоценными камнями, вернул его обратно и повелел построить в Зугдиди каменную церковь для хранения реликвии. Она и сегодня хранится в кафедральном соборе Влахернской иконы Божией Матери.Частицу пояса византийские императоры брали с собой в военные походы, в одном из которых ее у византийцев отбили болгары. Позже, в XIV веке, сербский князь Лазарь I Хлебельянович подарил ее афонскому Ватопедскому монастырю. Там пояс разделили еще на две части: одну поместили в крест, другую — в ковчег и во время эпидемий выносили к народу.Есть частица реликвии и в Италии, в кафедральном соборе святого Стефана города Прато – трофей крестоносцев. Частицы пояса Богородицы хранятся в Иерусалиме, в храме Илии Пророка в Москве, в Казанском соборе в Санкт-Петербурге и в сирийском городе Хомс (когда здание церкви было повреждено боевиками, реликвию вывезли в более безопасное место, но 15 августа 2014 года, отреставрировав храм, вернули ее на место).

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

религия