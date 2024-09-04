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Жестянников: депутатская программа – инструмент решения проблем избирателей - РИА Новости, 04.09.2024
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Вологодская область
 
17:44 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/zhestyannikov-1970595963.html
Жестянников: депутатская программа – инструмент решения проблем избирателей
Жестянников: депутатская программа – инструмент решения проблем избирателей - РИА Новости, 04.09.2024
Жестянников: депутатская программа – инструмент решения проблем избирателей
Специальный фонд депутатов, который работает в Вологодской области, является инструментом решения проблем избирателей, сообщил спикер Законодательного собрания... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:44
2024-09-04T17:44
вологодская область
александр гордеев (полковник)
георгий филимонов
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Специальный фонд депутатов, который работает в Вологодской области, является инструментом решения проблем избирателей, сообщил спикер Законодательного собрания региона Сергей Жестяников. О реализации этого фонда в Вологодской области было объявлено месяц назад. У каждого депутата появился специальный фонд, нацеленный на решение проблем жителей территорий. Сегодня механизм заработал и уже есть первые результаты. "В этом году по инициативе врио губернатора Георгия Филимонова стартовал проект "Депутатская программа". Глава региона поддержал депутатов в том, чтобы у них был свой инструмент решения проблем избирателей. Такого в нашем регионе никогда не было. Его суть в том, чтобы максимально быстро и эффективно решать точечные проблемы, которые позволят улучшить жизнь людей. Для этого у каждого депутата предусмотрен фонд в 1 миллиона рублей", - заявил Жестянников, его слова приводит пресс-служба вологодского Заксобрания. Практически все депутаты сформировали свои "Депутатские программы". Основная часть мероприятий – это обращения и наказы жителей, связанные с благоустройством территорий, материально-техническим оснащением центров творчества, молодежных центров, приобретением спортивного оборудования, восстановлению мемориалов памяти героев Великой Отечественной и войны. В Вожегодском округе на средства "Депутатской программы" планируют отремонтировать тротуар, заменить на нем плитку. Об этом председателю ЗСО рассказал депутат Александр Гордеев. Предложение поддержал глава округа Сергей Семенников. Согласование проекта с администрацией округа – одно из условий программы. "Мы приняли решение с Сергеем Николаевичем воспользоваться программой и направить ресурсы на ремонт тротуаров. Мы сейчас получили возможность решения небольших, но важных проблем. Это ремонт колодцев, восстановление освещения, отсыпка дороги в населенных пунктах. Сотни обращений, по которым мы обращались в муниципалитеты. А у муниципалитетов не всегда есть деньги на решение вопросов. В этом случае программа очень помогает", - сказал Гордеев. Жестянников отметил, что на средства депутатского фонда можно реализовывать инициативы, представленные на сайте Стратегия развития Вологодчины. С началом действия "Депутатской программы" в регионе сформировалась многоступенчатая система финансирования запросов жителей, включающая также средства муниципального и областного бюджетов, ресурс "Народного бюджета". Использовать возможности "Депутатской программы" могут все депутаты Законодательного Собрания, вне зависимости от партийной принадлежности.
https://ria.ru/20240829/obrazovanie-1969288614.html
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александр гордеев (полковник), георгий филимонов
Вологодская область, Александр Гордеев (полковник), Георгий Филимонов

Жестянников: депутатская программа – инструмент решения проблем избирателей

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Специальный фонд депутатов, который работает в Вологодской области, является инструментом решения проблем избирателей, сообщил спикер Законодательного собрания региона Сергей Жестяников.
О реализации этого фонда в Вологодской области было объявлено месяц назад. У каждого депутата появился специальный фонд, нацеленный на решение проблем жителей территорий. Сегодня механизм заработал и уже есть первые результаты.
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"В этом году по инициативе врио губернатора Георгия Филимонова стартовал проект "Депутатская программа". Глава региона поддержал депутатов в том, чтобы у них был свой инструмент решения проблем избирателей. Такого в нашем регионе никогда не было. Его суть в том, чтобы максимально быстро и эффективно решать точечные проблемы, которые позволят улучшить жизнь людей. Для этого у каждого депутата предусмотрен фонд в 1 миллиона рублей", - заявил Жестянников, его слова приводит пресс-служба вологодского Заксобрания.
Практически все депутаты сформировали свои "Депутатские программы". Основная часть мероприятий – это обращения и наказы жителей, связанные с благоустройством территорий, материально-техническим оснащением центров творчества, молодежных центров, приобретением спортивного оборудования, восстановлению мемориалов памяти героев Великой Отечественной и войны.
В Вожегодском округе на средства "Депутатской программы" планируют отремонтировать тротуар, заменить на нем плитку. Об этом председателю ЗСО рассказал депутат Александр Гордеев. Предложение поддержал глава округа Сергей Семенников. Согласование проекта с администрацией округа – одно из условий программы.
"Мы приняли решение с Сергеем Николаевичем воспользоваться программой и направить ресурсы на ремонт тротуаров. Мы сейчас получили возможность решения небольших, но важных проблем. Это ремонт колодцев, восстановление освещения, отсыпка дороги в населенных пунктах. Сотни обращений, по которым мы обращались в муниципалитеты. А у муниципалитетов не всегда есть деньги на решение вопросов. В этом случае программа очень помогает", - сказал Гордеев.
Жестянников отметил, что на средства депутатского фонда можно реализовывать инициативы, представленные на сайте Стратегия развития Вологодчины. С началом действия "Депутатской программы" в регионе сформировалась многоступенчатая система финансирования запросов жителей, включающая также средства муниципального и областного бюджетов, ресурс "Народного бюджета".
Использовать возможности "Депутатской программы" могут все депутаты Законодательного Собрания, вне зависимости от партийной принадлежности.
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