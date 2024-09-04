https://ria.ru/20240904/zhestyannikov-1970595963.html

Жестянников: депутатская программа – инструмент решения проблем избирателей

Жестянников: депутатская программа – инструмент решения проблем избирателей - РИА Новости, 04.09.2024

Жестянников: депутатская программа – инструмент решения проблем избирателей

Специальный фонд депутатов, который работает в Вологодской области, является инструментом решения проблем избирателей, сообщил спикер Законодательного собрания... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:44

2024-09-04T17:44

2024-09-04T17:44

вологодская область

александр гордеев (полковник)

георгий филимонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970574829_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_10910df5f87aa1d178a1dcbfaa793b88.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Специальный фонд депутатов, который работает в Вологодской области, является инструментом решения проблем избирателей, сообщил спикер Законодательного собрания региона Сергей Жестяников. О реализации этого фонда в Вологодской области было объявлено месяц назад. У каждого депутата появился специальный фонд, нацеленный на решение проблем жителей территорий. Сегодня механизм заработал и уже есть первые результаты. "В этом году по инициативе врио губернатора Георгия Филимонова стартовал проект "Депутатская программа". Глава региона поддержал депутатов в том, чтобы у них был свой инструмент решения проблем избирателей. Такого в нашем регионе никогда не было. Его суть в том, чтобы максимально быстро и эффективно решать точечные проблемы, которые позволят улучшить жизнь людей. Для этого у каждого депутата предусмотрен фонд в 1 миллиона рублей", - заявил Жестянников, его слова приводит пресс-служба вологодского Заксобрания. Практически все депутаты сформировали свои "Депутатские программы". Основная часть мероприятий – это обращения и наказы жителей, связанные с благоустройством территорий, материально-техническим оснащением центров творчества, молодежных центров, приобретением спортивного оборудования, восстановлению мемориалов памяти героев Великой Отечественной и войны. В Вожегодском округе на средства "Депутатской программы" планируют отремонтировать тротуар, заменить на нем плитку. Об этом председателю ЗСО рассказал депутат Александр Гордеев. Предложение поддержал глава округа Сергей Семенников. Согласование проекта с администрацией округа – одно из условий программы. "Мы приняли решение с Сергеем Николаевичем воспользоваться программой и направить ресурсы на ремонт тротуаров. Мы сейчас получили возможность решения небольших, но важных проблем. Это ремонт колодцев, восстановление освещения, отсыпка дороги в населенных пунктах. Сотни обращений, по которым мы обращались в муниципалитеты. А у муниципалитетов не всегда есть деньги на решение вопросов. В этом случае программа очень помогает", - сказал Гордеев. Жестянников отметил, что на средства депутатского фонда можно реализовывать инициативы, представленные на сайте Стратегия развития Вологодчины. С началом действия "Депутатской программы" в регионе сформировалась многоступенчатая система финансирования запросов жителей, включающая также средства муниципального и областного бюджетов, ресурс "Народного бюджета". Использовать возможности "Депутатской программы" могут все депутаты Законодательного Собрания, вне зависимости от партийной принадлежности.

https://ria.ru/20240829/obrazovanie-1969288614.html

https://ria.ru/20240828/strategiya-2030-1968903531.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр гордеев (полковник), георгий филимонов