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В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 04.09.2024
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20:29 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/zemletryasenie-1970633951.html
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 04.09.2024
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в среду на юге Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии республики. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T20:29
2024-09-04T20:29
в мире
киргизия
ош
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БИШКЕК, 4 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в среду на юге Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии республики. Согласно опубликованным на сайте института данным, подземные толчки магнитудой 4,1 были зафиксированы в среду в 16.43 (13.43 мск) на территории Алайской долины на юге Киргизии. Эпицентр землетрясения располагался в 13 километрах к юго-востоку от села Кара-Кабак, в 15 километрах от села Кашка-Суу и в 110 километрах к югу от города Ош. "В населенных пунктах Кыргызстана селах Кара-Кабак, Кашка-Суу и Сары-Могол интенсивность землетрясения составила 3 балла", - уточнили в институте сейсмологии. По предварительным данным МЧС Киргизии, разрушений и пострадавших в результате колебаний земной коры не зафиксировано.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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в мире, киргизия, ош, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Киргизия, Ош, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1

На юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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БИШКЕК, 4 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в среду на юге Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии республики.
Согласно опубликованным на сайте института данным, подземные толчки магнитудой 4,1 были зафиксированы в среду в 16.43 (13.43 мск) на территории Алайской долины на юге Киргизии. Эпицентр землетрясения располагался в 13 километрах к юго-востоку от села Кара-Кабак, в 15 километрах от села Кашка-Суу и в 110 километрах к югу от города Ош.
"В населенных пунктах Кыргызстана селах Кара-Кабак, Кашка-Суу и Сары-Могол интенсивность землетрясения составила 3 балла", - уточнили в институте сейсмологии.
По предварительным данным МЧС Киргизии, разрушений и пострадавших в результате колебаний земной коры не зафиксировано.
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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3 апреля, 13:26
 
В миреКиргизияОшМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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