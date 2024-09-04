https://ria.ru/20240904/zemletryasenie-1970633951.html

В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1

В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 04.09.2024

В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в среду на юге Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии республики. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T20:29

2024-09-04T20:29

2024-09-04T20:29

в мире

киргизия

ош

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БИШКЕК, 4 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в среду на юге Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии республики. Согласно опубликованным на сайте института данным, подземные толчки магнитудой 4,1 были зафиксированы в среду в 16.43 (13.43 мск) на территории Алайской долины на юге Киргизии. Эпицентр землетрясения располагался в 13 километрах к юго-востоку от села Кара-Кабак, в 15 километрах от села Кашка-Суу и в 110 километрах к югу от города Ош. "В населенных пунктах Кыргызстана селах Кара-Кабак, Кашка-Суу и Сары-Могол интенсивность землетрясения составила 3 балла", - уточнили в институте сейсмологии. По предварительным данным МЧС Киргизии, разрушений и пострадавших в результате колебаний земной коры не зафиксировано.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

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в мире, киргизия, ош, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)