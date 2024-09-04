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На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 04.09.2024
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13:11 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/zemletryasenie-1970493603.html
На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 04.09.2024
На Камчатке произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у побережья Камчатки в Авачинском заливе, сообщило управление МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:11
2024-09-04T13:11
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен – РИА Новости️. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у побережья Камчатки в Авачинском заливе, сообщило управление МЧС России по Камчатскому краю. "В акватории Тихого океана зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. На глубине 49 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3. Эпицентр находился в 98 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. По инструментальным данным, в отдельных районах города подземные толчки могли ощущаться силой до трёх баллов", - говорится в сообщении. Угроза цунами не объявлялась.
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке произошло землетрясение

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,3

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© iStock.com / Adventtr
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен – РИА Новости️. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у побережья Камчатки в Авачинском заливе, сообщило управление МЧС России по Камчатскому краю.
"В акватории Тихого океана зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. На глубине 49 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3. Эпицентр находился в 98 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. По инструментальным данным, в отдельных районах города подземные толчки могли ощущаться силой до трёх баллов", - говорится в сообщении.
Угроза цунами не объявлялась.
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ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчаткаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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