https://ria.ru/20240904/zemletryasenie-1970493603.html

На Камчатке произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 04.09.2024

На Камчатке произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у побережья Камчатки в Авачинском заливе, сообщило управление МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:11

2024-09-04T13:11

2024-09-04T13:11

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен – РИА Новости️. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у побережья Камчатки в Авачинском заливе, сообщило управление МЧС России по Камчатскому краю. "В акватории Тихого океана зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. На глубине 49 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3. Эпицентр находился в 98 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. По инструментальным данным, в отдельных районах города подземные толчки могли ощущаться силой до трёх баллов", - говорится в сообщении. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240902/tajvan-1969960644.html

петропавловск-камчатский

камчатка

россия

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)