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В Подмосковье рассказали о развитии детского здравоохранения - РИА Новости, 04.09.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
20:21 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/zdravookhranenie-1970632883.html
В Подмосковье рассказали о развитии детского здравоохранения
В Подмосковье рассказали о развитии детского здравоохранения - РИА Новости, 04.09.2024
В Подмосковье рассказали о развитии детского здравоохранения
В Красногорске стартовал V Cъезд детских врачей Московской области с международным участием "Педиатрия как искусство", где рассказали о том, как поменялась... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T20:21
2024-09-04T20:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
россия
андрей воробьев
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В Красногорске стартовал V Cъезд детских врачей Московской области с международным участием "Педиатрия как искусство", где рассказали о том, как поменялась система охраны здоровья детей в регионе за последнее время, сообщает пресс-служба регионального правительства. Свою роль в этом сыграли меры поддержки в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография". "Важно фиксировать динамику развития детской медицины. Благодаря вниманию нашего президента к вопросам детства, благодаря нацпроектам, за последние пять лет перемены пришли в каждый регион. В подмосковном Красногорске буквально на днях наш президент вместе с медиками открыл флагманский Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля. У нас в регионе 1 млн 760 тыс. детей, и многопрофильная больница была необходима", - цитирует пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Отмечается, что ДКЦ - флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Центр стал координатором всех детских учреждений региона. В нем собрана команда специалистов, приехавших со всей России. Они оказывают медицинскую помощь по 28 медицинским профилям. Подписано соглашение с фондом "Защитники Отечества" - теперь все дети участников СВО смогут тут получать высокотехнологичную медицинскую помощь. По данным пресс-службы, показатель выживаемости малышей, родившихся раньше срока, в Московской области за последние пять лет увеличился более чем на 10%. А за девять лет младенческая смертность сократилась в регионе с 4,8% до 3,5%. Для заботы о молодых мамах в Подмосковье открываются центры грудного вскармливания. В рамках регионального проекта "Наша женская консультация" они могут воспользоваться телемедицинскими консультациями, индивидуальным сопровождением беременности и другими услугами, которые делают процесс наблюдения у специалистов более комфортным. "С 1 сентября 2019 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в роддомах вручают подарочные наборы для новорожденных под символическим названием "Я родился в Подмосковье!". Ведущие акушеры и педиатры региона, руководствуясь медицинскими показаниями, рекомендациями врачей, пожеланиями и запросами молодых мам разработали перечень предметов, необходимых в первые месяцы жизни малыша. Они вошли в готовый подарочный набор – он включает в себя самые необходимые предметы для матери и ребенка. В качестве альтернативы родители могут взять денежную выплату в размере 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240904/podmoskove-1970605575.html
https://ria.ru/20240904/podmoskove-1970507431.html
московская область (подмосковье)
красногорск
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московская область (подмосковье), красногорск, россия, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Россия, Андрей Воробьев
В Подмосковье рассказали о развитии детского здравоохранения

В Подмосковье рассказали о развитии детского здравоохранения

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В Красногорске стартовал V Cъезд детских врачей Московской области с международным участием "Педиатрия как искусство", где рассказали о том, как поменялась система охраны здоровья детей в регионе за последнее время, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Свою роль в этом сыграли меры поддержки в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".
Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Вчера, 18:12
"Важно фиксировать динамику развития детской медицины. Благодаря вниманию нашего президента к вопросам детства, благодаря нацпроектам, за последние пять лет перемены пришли в каждый регион. В подмосковном Красногорске буквально на днях наш президент вместе с медиками открыл флагманский Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля. У нас в регионе 1 млн 760 тыс. детей, и многопрофильная больница была необходима", - цитирует пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Отмечается, что ДКЦ - флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Центр стал координатором всех детских учреждений региона. В нем собрана команда специалистов, приехавших со всей России. Они оказывают медицинскую помощь по 28 медицинским профилям. Подписано соглашение с фондом "Защитники Отечества" - теперь все дети участников СВО смогут тут получать высокотехнологичную медицинскую помощь.
По данным пресс-службы, показатель выживаемости малышей, родившихся раньше срока, в Московской области за последние пять лет увеличился более чем на 10%. А за девять лет младенческая смертность сократилась в регионе с 4,8% до 3,5%.
Для заботы о молодых мамах в Подмосковье открываются центры грудного вскармливания. В рамках регионального проекта "Наша женская консультация" они могут воспользоваться телемедицинскими консультациями, индивидуальным сопровождением беременности и другими услугами, которые делают процесс наблюдения у специалистов более комфортным.
"С 1 сентября 2019 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в роддомах вручают подарочные наборы для новорожденных под символическим названием "Я родился в Подмосковье!". Ведущие акушеры и педиатры региона, руководствуясь медицинскими показаниями, рекомендациями врачей, пожеланиями и запросами молодых мам разработали перечень предметов, необходимых в первые месяцы жизни малыша. Они вошли в готовый подарочный набор – он включает в себя самые необходимые предметы для матери и ребенка. В качестве альтернативы родители могут взять денежную выплату в размере 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Летняя оздоровительная кампания охватила 180 тысяч детей из Подмосковья
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КрасногорскРоссияАндрей Воробьев
 
 
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