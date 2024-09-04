https://ria.ru/20240904/zdorove-1970397986.html

Ученые займутся проблемой адаптации здоровья человека к условиям Севера

Ученые займутся проблемой адаптации здоровья человека к условиям Севера - РИА Новости, 04.09.2024

Ученые займутся проблемой адаптации здоровья человека к условиям Севера

Исследовать влияние суровых условий Севера на здоровье человека и разработать меры по адаптации к жизни на арктических территориях планируют ученые... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:49

2024-09-04T05:49

2024-09-04T05:49

арктика

север

владивосток

российская академия наук

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Исследовать влияние суровых условий Севера на здоровье человека и разработать меры по адаптации к жизни на арктических территориях планируют ученые Дальневосточного отделения Российской академии наук в рамках работы создаваемой при отделении комиссии по исследованию Арктики, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме председатель ДВО РАН Юрий Кульчин. "Здоровье – одно из перспективных направлений (работы арктической комиссии ДВО РАН). Север - агрессивная среда для человека. Местное население, понятно, уже приспособилось, а человек, который родился и вырос на западной территории, для него это проблема. Поэтому нужно правильно понимать, как влияет холод на состояние здоровья человека, что нужно предпринять, чтобы его минимизировать. Есть технологические решения, которые позволяют по анализу крови сказать, а может этот человек жить и работать на севере или нет. А можно адаптогены определенные разработать, которые позволят такому человеку быстро к этим условиям приспособиться. Будем этим заниматься", - сказал Кульчин. В июне ДВО РАН сообщило о планах по созданию комиссии по исследования Арктики при президиуме отделения. Отмечалось, что создание комиссии необходимо для включения дальневосточных ученых в обсуждение возможностей освоения арктических территорий Дальневосточного федерального округа, координации совместной научной работы и внедрения перспективных наработок в областях, которые могут быть полезны для северных территорий в самых разных сферах – экологии, добыче полезных ископаемых, исследованиях океана и других. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/mestorozhdeniya-1970394175.html

https://ria.ru/20240904/nauka-1969216963.html

арктика

север

владивосток

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арктика, север, владивосток, российская академия наук, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)