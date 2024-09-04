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Ученые займутся проблемой адаптации здоровья человека к условиям Севера - РИА Новости, 04.09.2024
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05:49 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/zdorove-1970397986.html
Ученые займутся проблемой адаптации здоровья человека к условиям Севера
Ученые займутся проблемой адаптации здоровья человека к условиям Севера - РИА Новости, 04.09.2024
Ученые займутся проблемой адаптации здоровья человека к условиям Севера
Исследовать влияние суровых условий Севера на здоровье человека и разработать меры по адаптации к жизни на арктических территориях планируют ученые... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:49
2024-09-04T05:49
арктика
север
владивосток
российская академия наук
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Исследовать влияние суровых условий Севера на здоровье человека и разработать меры по адаптации к жизни на арктических территориях планируют ученые Дальневосточного отделения Российской академии наук в рамках работы создаваемой при отделении комиссии по исследованию Арктики, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме председатель ДВО РАН Юрий Кульчин. "Здоровье – одно из перспективных направлений (работы арктической комиссии ДВО РАН). Север - агрессивная среда для человека. Местное население, понятно, уже приспособилось, а человек, который родился и вырос на западной территории, для него это проблема. Поэтому нужно правильно понимать, как влияет холод на состояние здоровья человека, что нужно предпринять, чтобы его минимизировать. Есть технологические решения, которые позволяют по анализу крови сказать, а может этот человек жить и работать на севере или нет. А можно адаптогены определенные разработать, которые позволят такому человеку быстро к этим условиям приспособиться. Будем этим заниматься", - сказал Кульчин. В июне ДВО РАН сообщило о планах по созданию комиссии по исследования Арктики при президиуме отделения. Отмечалось, что создание комиссии необходимо для включения дальневосточных ученых в обсуждение возможностей освоения арктических территорий Дальневосточного федерального округа, координации совместной научной работы и внедрения перспективных наработок в областях, которые могут быть полезны для северных территорий в самых разных сферах – экологии, добыче полезных ископаемых, исследованиях океана и других. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/mestorozhdeniya-1970394175.html
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арктика
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арктика, север, владивосток, российская академия наук, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Арктика, Север, Владивосток, Российская академия наук, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Ученые займутся проблемой адаптации здоровья человека к условиям Севера

Ученые ДВО РАН займутся проблемой адаптации здоровья человека к условиям Севера

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВид на акваторию Невельского залива на юго-западном побережье острова Сахалин
Вид на акваторию Невельского залива на юго-западном побережье острова Сахалин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Вид на акваторию Невельского залива на юго-западном побережье острова Сахалин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Исследовать влияние суровых условий Севера на здоровье человека и разработать меры по адаптации к жизни на арктических территориях планируют ученые Дальневосточного отделения Российской академии наук в рамках работы создаваемой при отделении комиссии по исследованию Арктики, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме председатель ДВО РАН Юрий Кульчин.
"Здоровье – одно из перспективных направлений (работы арктической комиссии ДВО РАН). Север - агрессивная среда для человека. Местное население, понятно, уже приспособилось, а человек, который родился и вырос на западной территории, для него это проблема. Поэтому нужно правильно понимать, как влияет холод на состояние здоровья человека, что нужно предпринять, чтобы его минимизировать. Есть технологические решения, которые позволяют по анализу крови сказать, а может этот человек жить и работать на севере или нет. А можно адаптогены определенные разработать, которые позволят такому человеку быстро к этим условиям приспособиться. Будем этим заниматься", - сказал Кульчин.
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В июне ДВО РАН сообщило о планах по созданию комиссии по исследования Арктики при президиуме отделения. Отмечалось, что создание комиссии необходимо для включения дальневосточных ученых в обсуждение возможностей освоения арктических территорий Дальневосточного федерального округа, координации совместной научной работы и внедрения перспективных наработок в областях, которые могут быть полезны для северных территорий в самых разных сферах – экологии, добыче полезных ископаемых, исследованиях океана и других.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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АрктикаСеверВладивостокРоссийская академия наукДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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