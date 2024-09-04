https://ria.ru/20240904/zarplata-1970448943.html

Почти на 20% выросла зарплата сотрудников промпредприятий в столице

Почти на 20% выросла зарплата сотрудников промпредприятий в столице - РИА Новости, 04.09.2024

Почти на 20% выросла зарплата сотрудников промпредприятий в столице

Почти на 20% увеличились зарплаты сотрудников обрабатывающих производств в Москве за первое полугодие 2024 года, по данным Росстата, показатель превысил 129... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:00

2024-09-04T11:00

2024-09-04T11:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Почти на 20% увеличились зарплаты сотрудников обрабатывающих производств в Москве за первое полугодие 2024 года, по данным Росстата, показатель превысил 129 тысяч рублей, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Самые высокие заработные платы в московской промышленности приходят работникам микроэлектронной отрасли, автомобилестроения, кабельной промышленности и производства стройматериалов. В Москве действует более 4,2 тысячи предприятий, треть из них относится к высокотехнологичным. Каждый год открывается до 50 средних и крупных предприятий. Более 725 тысяч человек занято в промышленности города на данный момент."Каждый год в Москве реализуются десятки инвестпроектов, открываются новые производства, которые обеспечивают столицу новыми рабочими местами. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет большое внимание подготовке высококвалифицированных кадров для промышленных предприятий. Важно, что и компании активно включаются в работу. Они предлагают сотрудникам социальный пакет, достойную заработную плату, развитую производственную инфраструктуру и комфортные условия труда", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что с начала года зарплаты сотрудников обрабатывающих производств в Москве выросли почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Они выросли с 107 тысяч рублей до более 129 тысяч рублей.Каждый год растет спрос на высококвалифицированные кадры. Компании открывают тысячи вакансий, предоставляя гарантии и достойное финансовое поощрение. Москва занимается развитием профессионального потенциала и повышением квалификации сотрудников в рамках этой работы."Повышение заработной платы сотрудников промышленных предприятий говорит об увеличении выручки компаний, ее развитии. Рекордный рост продемонстрировали предприятия пищевой промышленности, микроэлектронной отрасли, автомобилестроения, кабельной промышленности, производства стройматериалов. В этих отраслях среднемесячная зарплата сотрудников увеличилась на 23-44%. Для удовлетворения спроса предприятий на высококвалифицированные инженерные кадры мы в 2021 году запустили "Московскую техническую школу". Это образовательный проект, направленный на повышение квалификации уже занятых в промышленности инженеров в работе с инновационными технологиями", – рассказал министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.По его словам, более 2,7 тысячи промышленников прошли обучение в "МТШ" с момента запуска. Им доступно более 200 курсов и этот список постоянно растет. Инженеры могут развить компетенции, например, в области искусственного интеллекта, робототехники, аддитивного производства, беспилотного транспорта.В свою очередь директор по персоналу АО "Микрон" Евгения Хомутская отметила, что микроэлектроника на данный момент активно развивается, и "Микрон" заинтересован в инженерных кадрах. Проводится активная кадровая политика, ведется сотрудничество с профильными учебными заведениями, проводятся Дни карьеры и на постоянной основе ведется сотрудничество с Центром занятости населения Москвы.Она отметила, что на заводе действует система наставничества, есть возможность роста, развития и обучения на предприятии. Коллективный договор Микрона включает широкий спектр мотивационных опций для всех категорий сотрудников: для иногородних предусмотрена компенсация на оплату съемного жилья, сотрудникам, которые работают в ночные смены, – компенсация обедов. После шести месяцев работы предоставляется страховка ДМС.Другая компания – НПП "Итэлма" предоставляет аттестацию, где сотрудник может повышать свою профессиональную категорию. Также работает система регламентированных коммуникаций – раз в квартал руководитель беседует с сотрудником и выясняет его проблемы, настроение, идеи.HR-директор компании Александр Пенский рассказал, что предприятие заинтересовано в том, чтобы специалисты постоянно развивались, поэтому для них организовываются тематическое обучение, всевозможные тренинги для прокачки софт-скиллов и по заявкам руководителей сотрудников направляют на профессиональные курсы. Второй год в компании реализуется программа изучения иностранных языков: востребован дистанционный английский, также запустили изучение китайского языка на индивидуальных или групповых занятиях.Он отметил, что в Москве "Итэлма" запускает программу стажировок с девятью вузами по 17 специальностями. В планах – участие в различных всероссийских олимпиадах для инженеров, поддержка студенческого спорта, организация в вузах студенческого конструкторского бюро и лаборатории стартапов по профильной тематике.

https://ria.ru/20240904/moskva-1970435321.html

https://ria.ru/20240903/tovary-1970190625.html

https://ria.ru/20240903/tekhspetsialnosti-1970097648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, федеральная служба государственной статистики (росстат)