https://ria.ru/20240904/zakharova-1970520408.html

Украинские батальоны в Европе ударят по ней самой, заявила Захарова

Украинские батальоны в Европе ударят по ней самой, заявила Захарова - РИА Новости, 04.09.2024

Украинские батальоны в Европе ударят по ней самой, заявила Захарова

Украинские батальоны, которые страны Европы планируют формировать из уехавших военнообязанных украинцев, впоследствии ударят по самим странам этого региона,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:46

2024-09-04T14:46

2024-09-04T14:46

европа

россия

польша

мария захарова

дональд туск

владимир зеленский

дальневосточный федеральный университет

аль-каида

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Украинские батальоны, которые страны Европы планируют формировать из уехавших военнообязанных украинцев, впоследствии ударят по самим странам этого региона, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Создание националистического украинского легиона ранее было инициировано в Польше совместно премьер-министром Польши Дональдом Туском и Владимиром Зеленским. "Я думаю, что до конца европейцы не понимают во что их втягивают, а втягивают их, конечно, Штаты, американцы, англосаксы, мне кажется, они ещё не поняли этого, какую чуму собственными руками создали в виде террористического киевского режима и так называемых батальонов, которые сейчас будут рекрутироваться или создаваться из рекрутированных на территории западноевропейских стран граждан Украины. Я уверяю вас, ударят в том числе и по странам Западной Европы", - сказала она в ходе брифинга, который проходит на полях ВЭФ-2024. Она добавила, что эти батальоны впоследствии ударят так же, как ударяли все международные террористические ячейки, которые ранее Западом создавались, как, например, Аль-Каида* и ИГИЛ* (обе террористические организации запрещены в РФ). "Ближний Восток ... смотрит на европейский континент с такой трагикомичной ухмылкой. И говорит о том, что впервые в истории Европа сама породила у себя международную террористическую ячейку. До этого такие примеры были только на Севере Африки, Ближнем Востоке, в Афганистане, но Европа впервые смогла создать террористического монстра. Этот монстр будет орудовать по всему миру и сейчас, вы видите, заявления африканских государств - тому подтверждение, но он ещё ударит по Западной Европе. Они всегда возвращаются к тем, кто их создал", - заключила она. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.* Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

https://ria.ru/20240827/polsha-1968648543.html

европа

россия

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европа, россия, польша, мария захарова, дональд туск, владимир зеленский, дальневосточный федеральный университет, аль-каида, в мире