https://ria.ru/20240904/youtube-1970431774.html

В России не планируют принудительную блокировку YouTube, заявили в Госдуме

В России не планируют принудительную блокировку YouTube, заявили в Госдуме - РИА Новости, 04.09.2024

В России не планируют принудительную блокировку YouTube, заявили в Госдуме

Вариант принудительной блокировки видеохостинга YouTube на территории России не рассматривается, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T09:34

2024-09-04T09:34

2024-09-04T11:38

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Вариант принудительной блокировки видеохостинга YouTube на территории России не рассматривается, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в интервью РИА Новости на полях ВЭФ."Еще раз подчеркну, замедление — это следствие деградации кэширующего оборудования, в котором виноват сам Google, который и владеет видеохостингом. Это естественный процесс, и мы давно об этом говорим уже", — сказал он.По словам депутата, в России от видеохостинга многого не требуют — просто обслуживать свое оборудование самостоятельно, соблюдать российское законодательство и заботиться о безопасности пользователей.В середине июля "Ростелеком" предупредил о возможных неполадках в работе YouTube из-за технических проблем с оборудованием, которое применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе. Вскоре пользователи начали жаловаться, что сайт перестал загружаться, некоторые наблюдали "бесконечную загрузку". При этом власти подчеркивали, что не планируют ограничивать доступ к YouTube, а все проблемы — на стороне Google.

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россия, госдума рф, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , youtube, технологии, владивосток