В России не планируют принудительную блокировку YouTube, заявили в Госдуме
Депутат Немкин: в России не рассматривают принудительную блокировку YouTube
Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Вариант принудительной блокировки видеохостинга YouTube на территории России не рассматривается, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в интервью РИА Новости на полях ВЭФ.
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"Еще раз подчеркну, замедление — это следствие деградации кэширующего оборудования, в котором виноват сам Google, который и владеет видеохостингом. Это естественный процесс, и мы давно об этом говорим уже", — сказал он.
По словам депутата, в России от видеохостинга многого не требуют — просто обслуживать свое оборудование самостоятельно, соблюдать российское законодательство и заботиться о безопасности пользователей.
В середине июля "Ростелеком" предупредил о возможных неполадках в работе YouTube из-за технических проблем с оборудованием, которое применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе. Вскоре пользователи начали жаловаться, что сайт перестал загружаться, некоторые наблюдали "бесконечную загрузку". При этом власти подчеркивали, что не планируют ограничивать доступ к YouTube, а все проблемы — на стороне Google.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
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