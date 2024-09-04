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В России не планируют принудительную блокировку YouTube, заявили в Госдуме - РИА Новости, 04.09.2024
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09:34 04.09.2024 (обновлено: 11:38 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/youtube-1970431774.html
В России не планируют принудительную блокировку YouTube, заявили в Госдуме
В России не планируют принудительную блокировку YouTube, заявили в Госдуме - РИА Новости, 04.09.2024
В России не планируют принудительную блокировку YouTube, заявили в Госдуме
Вариант принудительной блокировки видеохостинга YouTube на территории России не рассматривается, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T09:34
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Вариант принудительной блокировки видеохостинга YouTube на территории России не рассматривается, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в интервью РИА Новости на полях ВЭФ."Еще раз подчеркну, замедление — это следствие деградации кэширующего оборудования, в котором виноват сам Google, который и владеет видеохостингом. Это естественный процесс, и мы давно об этом говорим уже", — сказал он.По словам депутата, в России от видеохостинга многого не требуют — просто обслуживать свое оборудование самостоятельно, соблюдать российское законодательство и заботиться о безопасности пользователей.В середине июля "Ростелеком" предупредил о возможных неполадках в работе YouTube из-за технических проблем с оборудованием, которое применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе. Вскоре пользователи начали жаловаться, что сайт перестал загружаться, некоторые наблюдали "бесконечную загрузку". При этом власти подчеркивали, что не планируют ограничивать доступ к YouTube, а все проблемы — на стороне Google.
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россия, госдума рф, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , youtube, технологии, владивосток
Россия, Госдума РФ, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , YouTube, Технологии, Владивосток
В России не планируют принудительную блокировку YouTube, заявили в Госдуме

Депутат Немкин: в России не рассматривают принудительную блокировку YouTube

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Вариант принудительной блокировки видеохостинга YouTube на территории России не рассматривается, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в интервью РИА Новости на полях ВЭФ.
«
"Еще раз подчеркну, замедление — это следствие деградации кэширующего оборудования, в котором виноват сам Google, который и владеет видеохостингом. Это естественный процесс, и мы давно об этом говорим уже", — сказал он.
По словам депутата, в России от видеохостинга многого не требуют — просто обслуживать свое оборудование самостоятельно, соблюдать российское законодательство и заботиться о безопасности пользователей.
В середине июля "Ростелеком" предупредил о возможных неполадках в работе YouTube из-за технических проблем с оборудованием, которое применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе. Вскоре пользователи начали жаловаться, что сайт перестал загружаться, некоторые наблюдали "бесконечную загрузку". При этом власти подчеркивали, что не планируют ограничивать доступ к YouTube, а все проблемы — на стороне Google.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

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РоссияГосдума РФВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)YouTubeТехнологииВладивосток
 
 
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