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Умер заместитель председателя партии "Яблоко" Сергей Иваненко - РИА Новости, 04.09.2024
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14:09 04.09.2024 (обновлено: 18:30 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/yabloko-1970510904.html
Умер заместитель председателя партии "Яблоко" Сергей Иваненко
Умер заместитель председателя партии "Яблоко" Сергей Иваненко - РИА Новости, 04.09.2024
Умер заместитель председателя партии "Яблоко" Сергей Иваненко
Заместитель председателя партии "Яблоко", глава московского отделения Сергей Иваненко умер на 66-м году жизни, сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:09
2024-09-04T18:30
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Заместитель председателя партии "Яблоко", глава московского отделения Сергей Иваненко умер на 66-м году жизни, сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале. "Сегодня, 4 сентября 2024 года, ушел из жизни заместитель председателя партии "Яблоко", председатель московского отделения партии Сергей Викторович Иваненко. Ему было 65 лет", — говорится в публикации. О месте и времени прощания с Иваненко в партии пообещали сообщить позже.Сергей Иваненко родился в городе Зестафони в Грузии 12 января 1959 года. Окончил Московский государственный университет, кандидат экономических наук. В конце 1980-х преподавал на экономическом факультете МГУ, в начале 1990-х был главным специалистом аппарата Госкомиссии Совета Министров РСФСР по экономической реформе и ведущим научным сотрудником Центра экономических и политических исследований.Избирался в Госдуму трех первых созывов, выступал автором и соавтором более 80 законопроектов, направленных на защиту прав и свобод граждан. Принимал также участие в разработке альтернативных экономических программ, в том числе "500 дней".В 2003—2007 годах был вице-президентом Российской шахматной федерации.
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яблоко, госдума рф, политика
Яблоко, Госдума РФ, Политика
Умер заместитель председателя партии "Яблоко" Сергей Иваненко

Зампред партии "Яблоко" Сергей Иваненко скончался в возрасте 65 лет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя партии "Яблоко" Сергей Иваненко
Заместитель председателя партии Яблоко Сергей Иваненко - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Заместитель председателя партии "Яблоко" Сергей Иваненко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Заместитель председателя партии "Яблоко", глава московского отделения Сергей Иваненко умер на 66-м году жизни, сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале.
«
"Сегодня, 4 сентября 2024 года, ушел из жизни заместитель председателя партии "Яблоко", председатель московского отделения партии Сергей Викторович Иваненко. Ему было 65 лет", — говорится в публикации.
О месте и времени прощания с Иваненко в партии пообещали сообщить позже.
Сергей Иваненко родился в городе Зестафони в Грузии 12 января 1959 года. Окончил Московский государственный университет, кандидат экономических наук. В конце 1980-х преподавал на экономическом факультете МГУ, в начале 1990-х был главным специалистом аппарата Госкомиссии Совета Министров РСФСР по экономической реформе и ведущим научным сотрудником Центра экономических и политических исследований.
Избирался в Госдуму трех первых созывов, выступал автором и соавтором более 80 законопроектов, направленных на защиту прав и свобод граждан. Принимал также участие в разработке альтернативных экономических программ, в том числе "500 дней".
В 2003—2007 годах был вице-президентом Российской шахматной федерации.
 
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