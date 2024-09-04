Умер заместитель председателя партии "Яблоко" Сергей Иваненко
Зампред партии "Яблоко" Сергей Иваненко скончался в возрасте 65 лет
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя партии "Яблоко" Сергей Иваненко
Заместитель председателя партии "Яблоко" Сергей Иваненко. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Заместитель председателя партии "Яблоко", глава московского отделения Сергей Иваненко умер на 66-м году жизни, сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале.
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"Сегодня, 4 сентября 2024 года, ушел из жизни заместитель председателя партии "Яблоко", председатель московского отделения партии Сергей Викторович Иваненко. Ему было 65 лет", — говорится в публикации.
О месте и времени прощания с Иваненко в партии пообещали сообщить позже.
Сергей Иваненко родился в городе Зестафони в Грузии 12 января 1959 года. Окончил Московский государственный университет, кандидат экономических наук. В конце 1980-х преподавал на экономическом факультете МГУ, в начале 1990-х был главным специалистом аппарата Госкомиссии Совета Министров РСФСР по экономической реформе и ведущим научным сотрудником Центра экономических и политических исследований.
Избирался в Госдуму трех первых созывов, выступал автором и соавтором более 80 законопроектов, направленных на защиту прав и свобод граждан. Принимал также участие в разработке альтернативных экономических программ, в том числе "500 дней".
В 2003—2007 годах был вице-президентом Российской шахматной федерации.