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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 04.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Взрыв прогремел в среду в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:45

2024-09-04T18:45

2024-09-04T18:45

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днепр (город)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". В Днепропетровской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970524185.html

днепропетровск

украина

днепр (город)

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в мире, днепропетровск, украина, днепр (город), вооруженные силы рф