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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 04.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:45 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/vzryv-1970613634.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 04.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Взрыв прогремел в среду в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:45
2024-09-04T18:45
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
днепр (город)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". В Днепропетровской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970524185.html
днепропетровск
украина
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в мире, днепропетровск, украина, днепр (город), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Днепр (город), Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

"Страна.ua": в Днепропетровске прогремел взрыв

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник полиции Украины исследует обломки
Сотрудник полиции Украины исследует обломки - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник полиции Украины исследует обломки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрыве в Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
В Днепропетровской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскУкраинаДнепр (город)Вооруженные силы РФ
 
 
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