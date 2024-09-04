https://ria.ru/20240904/vystuplenie-1970402900.html

Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ

Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2024

Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ

Президент России Владимир Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:44

2024-09-04T06:44

2024-09-04T06:44

политика

россия

владивосток

владимир путин

дмитрий песков

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Завтра день пленарки… Также можно смело предположить, что в ночи, завершив все эти контакты, Путин продолжит готовиться к пленарке. Мы ожидаем весьма содержательное, как это обычно бывает, выступление президента, и не менее содержательную панельную дискуссию, которая потом состоится", - сказал Песков журналистам. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240829/putin-1969198352.html

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владивосток

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Алексей Калабанов

политика, россия, владивосток, владимир путин, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)