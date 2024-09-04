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Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2024
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06:44 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/vystuplenie-1970402900.html
Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ
Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2024
Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ
Президент России Владимир Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:44
2024-09-04T06:44
политика
россия
владивосток
владимир путин
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Завтра день пленарки… Также можно смело предположить, что в ночи, завершив все эти контакты, Путин продолжит готовиться к пленарке. Мы ожидаем весьма содержательное, как это обычно бывает, выступление президента, и не менее содержательную панельную дискуссию, которая потом состоится", - сказал Песков журналистам. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240829/putin-1969198352.html
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политика, россия, владивосток, владимир путин, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Политика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ

Песков: Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на сессии ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин на сессии ВЭФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на сессии ВЭФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Завтра день пленарки… Также можно смело предположить, что в ночи, завершив все эти контакты, Путин продолжит готовиться к пленарке. Мы ожидаем весьма содержательное, как это обычно бывает, выступление президента, и не менее содержательную панельную дискуссию, которая потом состоится", - сказал Песков журналистам.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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ПолитикаРоссияВладивостокВладимир ПутинДмитрий ПесковДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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