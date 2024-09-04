https://ria.ru/20240904/vystuplenie-1970402900.html
Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ
Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2024
Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ
Президент России Владимир Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:44
2024-09-04T06:44
2024-09-04T06:44
политика
россия
владивосток
владимир путин
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Завтра день пленарки… Также можно смело предположить, что в ночи, завершив все эти контакты, Путин продолжит готовиться к пленарке. Мы ожидаем весьма содержательное, как это обычно бывает, выступление президента, и не менее содержательную панельную дискуссию, которая потом состоится", - сказал Песков журналистам. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240829/putin-1969198352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владивосток, владимир путин, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Политика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ
Песков: Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ