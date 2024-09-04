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Международные делегации посетят избирательные участки в Москве - РИА Новости, 04.09.2024
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10:09 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/vybory-1970438702.html
Международные делегации посетят избирательные участки в Москве
Международные делегации посетят избирательные участки в Москве - РИА Новости, 04.09.2024
Международные делегации посетят избирательные участки в Москве
Международные делегации планируют посетить избирательные участки и территориальные комиссии в дни сентябрьских выборов в Москве, сообщила в интервью РИА Новости РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:09
2024-09-04T10:09
политика
москва
ольга кириллова
московская городская избирательная комиссия
московская городская дума
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Международные делегации планируют посетить избирательные участки и территориальные комиссии в дни сентябрьских выборов в Москве, сообщила в интервью РИА Новости председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. "Безусловно, интерес к московским выборам был и есть всегда. Мы уже имеем информацию о международных делегациях, в программе пребывания которых запланировано посещение наших избирательных участков и территориальных комиссий", - сказала Кириллова, отвечая на вопрос, ожидается ли интерес к выборам в Москве среди мирового сообщества. По её словам, также гостям дадут возможность ознакомиться с работой общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате города Москвы. Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 08.00 6 сентября до 20.00 8 сентября. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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политика, москва, ольга кириллова, московская городская избирательная комиссия, московская городская дума
Политика, Москва, Ольга Кириллова, Московская городская избирательная комиссия, Московская городская дума
Международные делегации посетят избирательные участки в Москве

МГИК: международные делегации планируют посетить избирательные участки в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДевушка голосует на выборах на избирательном участке
Девушка голосует на выборах на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Девушка голосует на выборах на избирательном участке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Международные делегации планируют посетить избирательные участки и территориальные комиссии в дни сентябрьских выборов в Москве, сообщила в интервью РИА Новости председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.
"Безусловно, интерес к московским выборам был и есть всегда. Мы уже имеем информацию о международных делегациях, в программе пребывания которых запланировано посещение наших избирательных участков и территориальных комиссий", - сказала Кириллова, отвечая на вопрос, ожидается ли интерес к выборам в Москве среди мирового сообщества.
По её словам, также гостям дадут возможность ознакомиться с работой общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате города Москвы.
Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 08.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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ПолитикаМоскваОльга КирилловаМосковская городская избирательная комиссияМосковская городская дума
 
 
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