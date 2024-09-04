https://ria.ru/20240904/vtb-1970518335.html

Сотрудники Минздрава и МВД смогут купить квартиры на льготных условиях

Сотрудники Минздрава и МВД смогут купить квартиры на льготных условиях - РИА Новости, 04.09.2024

Сотрудники Минздрава и МВД смогут купить квартиры на льготных условиях

ВТБ подписал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) ряд соглашений, которые касаются предоставления специальных условий на покупку жилья для работников органов РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:48

2024-09-04T14:48

2024-09-04T14:48

россия

владивосток

жилье

александр гайдуков

втб (банк)

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

страна девелопмент

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ВТБ подписал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) ряд соглашений, которые касаются предоставления специальных условий на покупку жилья для работников органов внутренних дел и сферы здравоохранения, сообщает пресс-служба банка. Так, ВТБ и ГК "Страна Девелопмент" предложат сотрудникам министерства здравоохранения РФ и подведомственных ему учреждений специальные условия покупки жилья. Свои подписи под соглашением поставили вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин и руководитель ГК "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков. "Миссия работников сферы здравоохранения сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил и эмоциональной выносливости. ВТБ всегда уделял большое внимание поддержке тех, кто посвятил свою жизнь заботе о здоровье человека. Сегодня возможностей выгодно решить квартирный вопрос стало меньше, поэтому мы решили запустить программу, которая позволит сотрудникам Минздрава купить жилье на более доступных условиях", - приводит пресс-служба слова Дячкина. Кроме того, ВТБ и группа "Самолет" предложат специальные условия покупки жилья сотрудникам министерства внутренних дел РФ и членам их семей. Свои подписи под соглашением поставили вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин и член совета директоров, управляющий партнер группы "Самолет" Александр Прыгунков. Дячкин напомнил, что важно уделять особое внимание повышению качества жизни сотрудников внутренних дел. Именно они позволяют россиянам чувствовать себя в безопасности и защищают закон. "Комфортные жилье – этот тот базовый минимум, которым должны быть обеспечены те, кто выбрал нелегкую и часто связанную с риском службу. Как социально ответственный банк, мы считаем важным выступать не только партнером государства, но и запускать собственные социальные программы", - сказал он. В пресс-службе отметили, что также на ВЭФ-2024 вице-президент банка Евгений Дячкин и руководитель компании "Этажи" Ильдар Хусаинов подписали соглашение, в рамках которого россияне смогут пройти все этапы сделки по покупке жилья с ипотекой ВТБ в офисе агентства недвижимости "Этажи" - от консультации до подписания кредитного договора. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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Артем Смирнов

россия, владивосток, жилье, александр гайдуков, втб (банк), вэф — 2024 (восточный экономический форум) , страна девелопмент