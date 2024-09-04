https://ria.ru/20240904/vtb-1970491427.html

ВТБ: прирост сбережений вдвое обгонит розничные кредиты в России

ВТБ: прирост сбережений вдвое обгонит розничные кредиты в России - РИА Новости, 04.09.2024

ВТБ: прирост сбережений вдвое обгонит розничные кредиты в России

По прогнозам ВТБ, к концу года рублевый портфель сбережений физлиц на рынке увеличится на 10,8 триллиона (+26% за год), до 51,9 триллиона, портфель розничных... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:01

2024-09-04T13:01

2024-09-04T13:01

банки

втб (банк)

владивосток

россия

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. По прогнозам ВТБ, к концу года рублевый портфель сбережений физлиц на рынке увеличится на 10,8 триллиона (+26% за год), до 51,9 триллиона, портфель розничных кредитов вырастет на 5,6 триллиона рублей (+16%), до 40,6 триллиона, таким образом, рынок сбережений почти в два раза обгонит по абсолютному приросту рынок кредитования в России, сообщил зампрезидента — председателя правления банка Георгий Горшков. Заявление прозвучало на полях Восточного экономического форума -2024 . Прирост рублевого портфеля сбережений за первую половину текущего года уже обогнал рост портфеля розничного кредитования – 12% против 9,4%. Прирост рублевого портфеля сбережений составил 4,95 триллиона против 3,31 триллиона рублей кредитного портфеля физлиц. В этом году рынок сбережений показывает рекордный рост за всю историю России. В первую очередь, на него влияет жесткая денежно-кредитная политика регулятора, которая выражается в росте ставок по депозитам и кредитам. По результатам шести месяцев общерыночный рублевый портфель сбережений физлиц достиг 46,1 триллиона, а во всех валютах – 49,8 триллиона, говорится в сообщении. В то же время рынок розничного кредитованиях постепенно "охлаждается". По итогам восьми месяцев общий объем кредитных продаж физлицам в России достиг 9,8 триллиона рублей*, что на 5,4% ниже показателей восьми месяцев 2023 года. Всего в этом году, по оценке ВТБ, выдачи розничных кредитов в России составят 14,7 триллиона рублей, что на 9,3% ниже итогов 2023 года. "Мы находимся в новом эпохальном цикле – как и в предыдущем году рынок сбережений продолжает обгонять рынок кредитования. Ставки по рублевым инструментам держатся на высоком уровне уже девять месяцев и с каждым днем все больше усиливают интерес вкладчиков к депозитам и накопительным счетам, заставляя аккумулировать на них все больше средств. Ситуация может начать меняться только вслед за изменением ключевой ставки, но как минимум до конца года снижения доходности по накопительным продуктам мы не ожидаем. Сейчас вкладчики – это ядро клиентской базы банков, наиболее активный сегмент. Важно помнить, что по итогам этого года им придется впервые выплачивать налоги по полученной доходности, и этот факт важно учитывать в своих финансовых планах", – цитирует пресс-служба Горшкова. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. *Прогноз ВТБ на основе данных Frank RG, без учета POS-кредитования

https://ria.ru/20240904/vtb-1970489931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

банки, втб (банк), владивосток, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)