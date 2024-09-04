https://ria.ru/20240904/vtb-1970489931.html

ВТБ будет сотрудничать с алмазодобывающей компанией "Алроса"

ВТБ будет сотрудничать с алмазодобывающей компанией "Алроса" - РИА Новости, 04.09.2024

ВТБ будет сотрудничать с алмазодобывающей компанией "Алроса"

ВТБ в рамках ВЭФ-2024 подписал соглашение о сотрудничестве с алмазодобывающей компанией "Алроса", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:58

2024-09-04T12:58

2024-09-04T12:58

втб (банк)

банки

владивосток

россия

алроса

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ВТБ в рамках ВЭФ-2024 подписал соглашение о сотрудничестве с алмазодобывающей компанией "Алроса", сообщает пресс-служба банка. В рамках сотрудничества клиенты смогут приобретать инвестиционные бриллианты в офисах банка. Продажи инвестиционных бриллиантов существенно выросли, когда в 2022 году в России был отменен НДС на покупку этих камней физлицами у банков. "Изначально процедура приобретения инвестиционных бриллиантов была возможна только в офисах "Алроса", что сдерживало продажи в регионах. Сейчас мы перестроили процесс реализации – покупка доступна на территории банка во всех офисах премиальной сети. Это позволит удовлетворить растущий спрос на наш совместный продукт со стороны состоятельных клиентов. С начала года в тестовом режиме уже оформлено порядка 50 сделок, и теперь до конца года ожидаем кратный рост", – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/vtb-1970478690.html

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Артем Смирнов

втб (банк), банки, владивосток, россия, алроса, вэф — 2024 (восточный экономический форум)