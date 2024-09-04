https://ria.ru/20240904/vtb-1970489931.html
ВТБ будет сотрудничать с алмазодобывающей компанией "Алроса"
ВТБ будет сотрудничать с алмазодобывающей компанией "Алроса" - РИА Новости, 04.09.2024
ВТБ будет сотрудничать с алмазодобывающей компанией "Алроса"
ВТБ в рамках ВЭФ-2024 подписал соглашение о сотрудничестве с алмазодобывающей компанией "Алроса", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:58
2024-09-04T12:58
2024-09-04T12:58
втб (банк)
банки
владивосток
россия
алроса
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970413785_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0babce06af92db3caf03ec0447a5b13d.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ВТБ в рамках ВЭФ-2024 подписал соглашение о сотрудничестве с алмазодобывающей компанией "Алроса", сообщает пресс-служба банка. В рамках сотрудничества клиенты смогут приобретать инвестиционные бриллианты в офисах банка. Продажи инвестиционных бриллиантов существенно выросли, когда в 2022 году в России был отменен НДС на покупку этих камней физлицами у банков. "Изначально процедура приобретения инвестиционных бриллиантов была возможна только в офисах "Алроса", что сдерживало продажи в регионах. Сейчас мы перестроили процесс реализации – покупка доступна на территории банка во всех офисах премиальной сети. Это позволит удовлетворить растущий спрос на наш совместный продукт со стороны состоятельных клиентов. С начала года в тестовом режиме уже оформлено порядка 50 сделок, и теперь до конца года ожидаем кратный рост", – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/vtb-1970478690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб (банк), банки, владивосток, россия, алроса, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
ВТБ (банк), Банки, Владивосток, Россия, Алроса, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ВТБ в рамках ВЭФ-2024 подписал соглашение о сотрудничестве с алмазодобывающей компанией "Алроса", сообщает пресс-служба банка.
В рамках сотрудничества клиенты смогут приобретать инвестиционные бриллианты в офисах банка.
Продажи инвестиционных бриллиантов существенно выросли, когда в 2022 году в России
был отменен НДС на покупку этих камней физлицами у банков.
"Изначально процедура приобретения инвестиционных бриллиантов была возможна только в офисах "Алроса", что сдерживало продажи в регионах. Сейчас мы перестроили процесс реализации – покупка доступна на территории банка во всех офисах премиальной сети. Это позволит удовлетворить растущий спрос на наш совместный продукт со стороны состоятельных клиентов. С начала года в тестовом режиме уже оформлено порядка 50 сделок, и теперь до конца года ожидаем кратный рост", – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.