https://ria.ru/20240904/vtb-1970478690.html

ВТБ: две трети резидентов ТОР Дальнего Востока планируют расширять бизнес

ВТБ: две трети резидентов ТОР Дальнего Востока планируют расширять бизнес - РИА Новости, 04.09.2024

ВТБ: две трети резидентов ТОР Дальнего Востока планируют расширять бизнес

Две трети резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке планируют расширять свой бизнес, а среди нерезидентов такие намерения есть более... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:33

2024-09-04T12:33

2024-09-04T12:33

дальний восток

владивосток

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

втб (банк)

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Две трети резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке планируют расширять свой бизнес, а среди нерезидентов такие намерения есть более чем у половины компаний, сообщается в результатах исследования, проведенного ВТБ среди представителей среднего и малого бизнеса Дальнего Востока в рамках ВЭФ-2024. По данным исследования, результаты которого приводит пресс-служба банка, большинство компаний среднего и малого бизнеса в дальневосточном регионе планируют расширять бизнес, оставаясь работать в своей отрасли. Об этом сообщают две трети участников исследования – резидентов ТОР и более половины предпринимателей, не имеющих этого статуса. Треть компаний-"нерезидентов" планируют получить статус резидента ТОР в ближайшие годы. Основными преимуществами ТОР для развития бизнеса участники исследования считают налоговые льготы, доступ к инфраструктуре и дешевую землю. Среди недостатков называют большое количество отчетов, а также сроки согласования и работ по прокладке коммуникаций. Около половины дальневосточных компаний вкладывают в развитие своего дела более 2 миллионов рублей в год, еще четверть – до 1 миллиона рублей. Две трети формируют подушку безопасности, у половины финансовые резервы превышают 2 миллиона рублей в год. На дополнительную поддержку банков в развитии бизнеса рассчитывают около 70% резидентов и 45% – нерезидентов ТОР. Большинство интересуют доступные кредиты и льготы на лизинг. "На Дальнем Востоке ВТБ выбрали финансовым партнером уже около 30% резидентов ТОР. Всего мы обслуживаем более 600 предприятий среднего и малого бизнеса – резидентов ТОР и свободного порта Владивосток с инвестпортфелем 522 миллиарда рублей. Они вносят существенный вклад в развитие инвестиционного климата и экономики регионов, поэтому банк заинтересован в их всесторонней поддержке. Мы не только предоставляем им кредитные средства, но помогаем своей экспертизой в реализации проектов и персонально сопровождаем деятельность каждого клиента", – отметил член правления ВТБ Руслан Еременко, слова которого привели в пресс-службе ВТБ. Он добавил, что банк планирует работать и с будущими резидентами международных территорий опережающего развития. Механизм МТОР запустят на Дальнем Востоке в 2025 году. Исследование проведено в августе 2024 года среди компаний среднего и малого бизнеса, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе. Темой стала заинтересованность в развитии бизнеса в рамках территории опережающего развития. В исследовании приняли участие более 100 представителей СМБ, из которых 50% имеют статус резидентов ТОР. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/finansirovanie-1970469455.html

https://ria.ru/20240903/opros-1970257204.html

дальний восток

владивосток

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Артем Смирнов

дальний восток, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , втб (банк), малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)