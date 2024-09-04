https://ria.ru/20240904/vtb-1970390729.html

ВТБ за семь месяцев втрое увеличил кредитование туристического бизнеса

ВТБ за семь месяцев втрое увеличил кредитование туристического бизнеса - РИА Новости, 04.09.2024

ВТБ за семь месяцев втрое увеличил кредитование туристического бизнеса

ВТБ за январь-июль нарастил кредитование среднего и малого бизнеса туристической отрасли в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 139... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T04:24

2024-09-04T04:24

2024-09-04T04:25

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

экономика

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. ВТБ за январь-июль нарастил кредитование среднего и малого бизнеса туристической отрасли в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 139 миллиардов рублей, сообщил банк на ВЭФ-2024. "За семь месяцев 2024 года ВТБ предоставил клиентам среднего и малого бизнеса из сферы туризма и гостеприимства более 1 тысячи кредитов на 139 миллиардов рублей. Это в 3 раза превышает объем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении кредитной организации. По данным банка, кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ, работающих в туристической сфере, в целом по стране по итогам семи месяцев достиг 323 миллиардов рублей. Наибольший объем приходится на Центральный федеральный округ – 119 миллиардов рублей, Южный федеральный округ – 49 миллиардов рублей, а также Приволжский (46 миллиардов рублей) и Северо-Западный (37 миллиардов рублей) федеральные округа. Член правления ВТБ Руслан Еременко, слова которого приводятся в сообщении, отметил высокую инвестиционную активность туристического бизнеса и на Дальнем Востоке, где кредитный портфель клиентов банка в сегменте СМБ составляет 15 миллиардов рублей. Наибольшая динамика портфеля зафиксирована в Приморском крае – с начала года он увеличился в 1,5 раза. "Туристическая инфраструктура в России динамично развивается… Дальний Восток – одно из самых перспективных направлений для развития внутреннего туризма, что требует постоянных инвестиций в инфраструктуру. Мы активно участвуем в этом процессе, финансируя объекты в семи дальневосточных регионах", – цитирует пресс-служба слова Еременко, сказанные на ВЭФ-2024. Топ-менеджер подчеркнул особое значение программы льготного кредитования в туристической сфере для поддержки клиентов. ВТБ стал одним из лидеров среди банков-участников с долей около 30% в общем объеме сделок. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/vtb-1970228002.html

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дальний восток

приморский край

россия

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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальневосточный федеральный университет, дальний восток, экономика, приморский край, россия