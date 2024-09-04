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"Половина погибших": офицер ВСУ пожаловался на удары России - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:47 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/vsu-1970651718.html
"Половина погибших": офицер ВСУ пожаловался на удары России
"Половина погибших": офицер ВСУ пожаловался на удары России - РИА Новости, 04.09.2024
"Половина погибших": офицер ВСУ пожаловался на удары России
Российские военные не позволяют украинским солдатам собираться в группы, заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью YouTube-каналу Politeka. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T22:47
2024-09-04T22:47
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские военные не позволяют украинским солдатам собираться в группы, заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью YouTube-каналу Politeka."Один человек — это не мишень. Два — плохая мишень. Три — уже напряглись. У вас собралось восемь — все, по вам будут работать из всего", — пожаловался он.Как отметил офицер, недавно удар пришелся по группе из 12 украинских военных, которые "просто собрались покурить"."По итогам — половина раненых, половина двухсотых (погибших. — Прим. ред.)" — констатировал он.В среду Министерство обороны России заявило, что подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР, потери украинских войск за сутки составили до 1935 человек.
https://ria.ru/20240904/udar-1970641853.html
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
"Половина погибших": офицер ВСУ пожаловался на удары России

Офицер ВСУ: российские военные не позволяют украинским собираться в группы

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские военные не позволяют украинским солдатам собираться в группы, заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью YouTube-каналу Politeka.
"Один человек — это не мишень. Два — плохая мишень. Три — уже напряглись. У вас собралось восемь — все, по вам будут работать из всего", — пожаловался он.
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Как отметил офицер, недавно удар пришелся по группе из 12 украинских военных, которые "просто собрались покурить".
«
"По итогам — половина раненых, половина двухсотых (погибших. — Прим. ред.)" — констатировал он.
В среду Министерство обороны России заявило, что подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР, потери украинских войск за сутки составили до 1935 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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