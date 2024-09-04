https://ria.ru/20240904/vsu-1970651718.html

"Половина погибших": офицер ВСУ пожаловался на удары России

"Половина погибших": офицер ВСУ пожаловался на удары России - РИА Новости, 04.09.2024

"Половина погибших": офицер ВСУ пожаловался на удары России

Российские военные не позволяют украинским солдатам собираться в группы, заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью YouTube-каналу Politeka. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T22:47

2024-09-04T22:47

2024-09-04T22:47

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские военные не позволяют украинским солдатам собираться в группы, заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью YouTube-каналу Politeka."Один человек — это не мишень. Два — плохая мишень. Три — уже напряглись. У вас собралось восемь — все, по вам будут работать из всего", — пожаловался он.Как отметил офицер, недавно удар пришелся по группе из 12 украинских военных, которые "просто собрались покурить"."По итогам — половина раненых, половина двухсотых (погибших. — Прим. ред.)" — констатировал он.В среду Министерство обороны России заявило, что подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР, потери украинских войск за сутки составили до 1935 человек.

https://ria.ru/20240904/udar-1970641853.html

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россия

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