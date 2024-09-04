https://ria.ru/20240904/vsu-1970595391.html

В ВСУ назвали Красноармейское и Кураховское направления самыми "горячими"

В ВСУ назвали Красноармейское и Кураховское направления самыми "горячими" - РИА Новости, 04.09.2024

В ВСУ назвали Красноармейское и Кураховское направления самыми "горячими"

Генштаб ВСУ назвал красноармейское (украинское название - покровское) и кураховское направление в ДНР самыми "горячими" на линии фронта. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:43

2024-09-04T17:43

2024-09-04T17:43

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Генштаб ВСУ назвал красноармейское (украинское название - покровское) и кураховское направление в ДНР самыми "горячими" на линии фронта. "Горячее всего сейчас на кураховском и покровском направлениях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского Генштаба. Владимир Зеленский ранее неоднократно называл красноармейское направление на подконтрольной Киеву части ДНР наиболее сложным для украинских войск. Это признавал и главком ВСУ Александр Сырский. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что на данном направлении ситуация для ВСУ сложилась катастрофическая. Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском. Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположена крупная ТЭС и водохранилище.

https://ria.ru/20240904/obstanovka-1970318593.html

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970540355.html

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в мире, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины, украина, россия, вооруженные силы рф