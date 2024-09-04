https://ria.ru/20240904/vsu-1970491225.html

"До двух тысяч". В США заявили о катастрофе в ВСУ

"До двух тысяч". В США заявили о катастрофе в ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024

"До двух тысяч". В США заявили о катастрофе в ВСУ

ВСУ ежедневно несут огромные потери, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:01

2024-09-04T13:01

2024-09-04T13:22

в мире

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херсонская область

такер карлсон

мария захарова

сергей шойгу

вооруженные силы украины

колумбийский университет

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. ВСУ ежедневно несут огромные потери, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону."Украина сегодня теряет от одной до двух тысяч солдат в день, убитыми и ранеными", — сказал он.Сакс добавил, что ВСУ подвергаются сильному натиску российской армии, но союзники Украины не хотят брать на себя ответственность и стремиться скорее завершить конфликт.В феврале Владимир Зеленский заявлял, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный предстатель МИД Мария Захарова, комментируя эти слова, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь. Сергей Шойгу, занимавший на тот момент пост министра обороны, 20 февраля заявил, что ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в десять раз.

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970425504.html

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