В Курской области рассказали, как ВСУ хотели прикрыться "живым щитом"
Жительница Курской области: ВСУ заставили жителей села собраться в одном доме
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
КУРСК, 4 сен - РИА Новости. Украинские военные заставили всех оставшихся мирных жителей села Снагость Кореневского района Курской области собраться в одном доме в качестве "живого щита", рассказала РИА Новости жительница села.
"Большинство жителей нашей Снагости выехало (в Курск), но оставались люди в трёх разных домах на разных улицах. Но ВСУшники заставили их всех жить в одном доме", - рассказала РИА Новости жительница Снагости, которой удалось оттуда выехать.
По ее словам, украинские боевики разместили жителей села в соседнем доме со своим штабом.
"Они прикрываются ими как живым щитом - рассчитывают, что тогда российские военные не будут по ним бить", - предположила она.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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