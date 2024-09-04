Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с вице-премьером Сербии на полях ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 04.09.2024 (обновлено: 12:39 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/vstrecha-1970469364.html
Путин встретился с вице-премьером Сербии на полях ВЭФ
Путин встретился с вице-премьером Сербии на полях ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2024
Путин встретился с вице-премьером Сербии на полях ВЭФ
Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:58
2024-09-04T12:39
сербия
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970480117_0:315:3071:2042_1920x0_80_0_0_23f5a6a2402873f74326036a6b4ed5de.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным на полях Восточного экономического форума во Владивостоке."Надеюсь, что ваша деловая поездка будет успешной и полезной, во всяком случае, удастся внимательно посмотреть и оценить возможности сотрудничества с таким большим и перспективным регионом Российской Федерации, как Дальний Восток", — сказал глава государства.Путин отметил, что в двусторонней торговле между Россией и Сербией произошел небольшой спад и заявил о необходимости разобраться в его причинах."Наверное, настало время провести уже межправкомиссию, которая давно не собиралась, на протяжении около двух лет, как минимум. И посмотреть на те препятствия, которые возникают в этой связи, устранить их. Тем более, что у нас очень много интересных направлений, коопераций в области промышленности, транспорта, промышленной кооперации", — добавил президент.Он напомнил, что Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии энергоресурсами, поставки происходят своевременно и на очень хороших условиях."Об этом тоже поговорим, там есть конкретные вещи, которые нужно уже решать, имею в виду, что в марте 2025 года уже истекает срок наших договоров по поставкам газа", — добавил российский лидер.Путин также попросил передать привет президенту Сербии Александру Вучичу и выразил надежду, что осенью он приедет в Казань и примет участие в мероприятиях на полях саммита БРИКС.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240829/sanktsii-1969344137.html
https://ria.ru/20240817/serbiya-1966762525.html
https://ria.ru/20240904/diplomatiya-1970162069.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970480117_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f0a384a927c63a1577f1f30efd971e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Сербия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин встретился с вице-премьером Сербии на полях ВЭФ

Путин встретился с вице-премьером Сербии Вулиным на полях ВЭФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и вице-премьер Сербии Александр Вулин во время встречи. Кадр видео
Президент России Владимир Путин и вице-премьер Сербии Александр Вулин во время встречи. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и вице-премьер Сербии Александр Вулин во время встречи. Кадр видео
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
"Надеюсь, что ваша деловая поездка будет успешной и полезной, во всяком случае, удастся внимательно посмотреть и оценить возможности сотрудничества с таким большим и перспективным регионом Российской Федерации, как Дальний Восток", — сказал глава государства.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде, Сербия. 29 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Макрон хотел, чтобы Сербия ввела санкции против России, заявил Вучич
29 августа, 22:31
Путин отметил, что в двусторонней торговле между Россией и Сербией произошел небольшой спад и заявил о необходимости разобраться в его причинах.
"Наверное, настало время провести уже межправкомиссию, которая давно не собиралась, на протяжении около двух лет, как минимум. И посмотреть на те препятствия, которые возникают в этой связи, устранить их. Тем более, что у нас очень много интересных направлений, коопераций в области промышленности, транспорта, промышленной кооперации", — добавил президент.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Сербия ожидает новые переговоры по российскому газу
17 августа, 13:52
Он напомнил, что Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии энергоресурсами, поставки происходят своевременно и на очень хороших условиях.
"Об этом тоже поговорим, там есть конкретные вещи, которые нужно уже решать, имею в виду, что в марте 2025 года уже истекает срок наших договоров по поставкам газа", — добавил российский лидер.
Путин также попросил передать привет президенту Сербии Александру Вучичу и выразил надежду, что осенью он приедет в Казань и примет участие в мероприятиях на полях саммита БРИКС.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Межгосударственные отношения России и Сербии
00:26
 
СербияВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала