https://ria.ru/20240904/vstrecha-1970469364.html

Путин встретился с вице-премьером Сербии на полях ВЭФ

Путин встретился с вице-премьером Сербии на полях ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2024

Путин встретился с вице-премьером Сербии на полях ВЭФ

Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:58

2024-09-04T11:58

2024-09-04T12:39

сербия

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным на полях Восточного экономического форума во Владивостоке."Надеюсь, что ваша деловая поездка будет успешной и полезной, во всяком случае, удастся внимательно посмотреть и оценить возможности сотрудничества с таким большим и перспективным регионом Российской Федерации, как Дальний Восток", — сказал глава государства.Путин отметил, что в двусторонней торговле между Россией и Сербией произошел небольшой спад и заявил о необходимости разобраться в его причинах."Наверное, настало время провести уже межправкомиссию, которая давно не собиралась, на протяжении около двух лет, как минимум. И посмотреть на те препятствия, которые возникают в этой связи, устранить их. Тем более, что у нас очень много интересных направлений, коопераций в области промышленности, транспорта, промышленной кооперации", — добавил президент.Он напомнил, что Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии энергоресурсами, поставки происходят своевременно и на очень хороших условиях."Об этом тоже поговорим, там есть конкретные вещи, которые нужно уже решать, имею в виду, что в марте 2025 года уже истекает срок наших договоров по поставкам газа", — добавил российский лидер.Путин также попросил передать привет президенту Сербии Александру Вучичу и выразил надежду, что осенью он приедет в Казань и примет участие в мероприятиях на полях саммита БРИКС.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240829/sanktsii-1969344137.html

https://ria.ru/20240817/serbiya-1966762525.html

https://ria.ru/20240904/diplomatiya-1970162069.html

сербия

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сербия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)