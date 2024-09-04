https://ria.ru/20240904/vklad-1970432727.html

Вклад креативных индустрий в экономику Якутии вырастет до 113 млрд рублей

Вклад креативных индустрий в экономику Якутии вырастет до 113 млрд рублей - РИА Новости, 04.09.2024

Вклад креативных индустрий в экономику Якутии вырастет до 113 млрд рублей

Вклад креативных индустрий в экономику Якутии к 2030 году вырастет до 113 миллиардов рублей, собщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T09:38

2024-09-04T09:38

2024-09-04T09:38

республика саха (якутия)

технологии

россия

монголия

венгрия

айсен николаев

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970431321_0:127:3091:1866_1920x0_80_0_0_489ff61fffa1974258ce00514d82d8bd.jpg

ЯКУТСК, 4 сен - РИА Новости. Вклад креативных индустрий в экономику Якутии к 2030 году вырастет до 113 миллиардов рублей, собщает пресс-служба главы и правительства республики. "Валовая добавленная стоимость креативных индустрий Якутии по прогнозам увеличится к 2030 году до 113 млрд рублей. В 2023 году этот показатель составлял 56,9 миллиардов рублей", - отметил глава региона Айсен Николаев на полях Восточного экономического форума. По его словам, в 2019 году республика первая в стране утвердила концепцию развития творческих индустрий. Это позволило построить экосистему образования и необходимую для бизнеса инфраструктуру. На сегодня в Якутии созданы организационные и материально-технические возможности для развития креативных индустрий. Благодаря поддержке заместителя председателя правительства России – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и Минвостокразвития России создан креативный кластер "Квартал Труда", резиденты которого могут получить льготы территории опережающего развития. В якутском ИТ-парке – 120 резидентов цифровой сферы. В столице республике также создан новый ювелирный кластер. "Якутия пошла по пути определения приоритетных креативных индустрий и создания для них локальных мер поддержки, которые учитывали бы их специфику. Согласно указу главы Якутии о развитии креативной экономики Республики Саха (Якутия) от·27 апреля 2024 года, в число приоритетных креативных индустрий республики определены кино, анимация, дизайн, разработка видеоигр и ПО, ювелирная отрасль, музыка, мода, НХП, образование в креативных индустриях", - рассказали в пресс-службе. Наиболее приоритетной индустрией становится якутское кино. По информации региональных властей, в 2023 году якутские ленты завоевали 20% российских наград зарубежных кинофестивалей. "В этом году весомый успех пришел к якутской анимации – в 2024 году уже получены 3 приза на зарубежных киносмотрах – в Монголии, Венгрии и Казахстане. В прошлом году якутское кино собрало в прокате более 100 миллионов рублей. За первые 8 месяцев 2024 года ленты республиканских кинематографистов заработали уже 110 миллионов руб", - говорится в сообщении. Николаев рассказал на форуме о создании одного из крупнейших в стране кинотехнологических центров – Дальневосточного многофункционального кинопавильона полного цикла, который поможет развитию кино на всем Дальнем Востоке. "Он позволит снимать до 24 фильмов и сериалов в год. Кроме того, перед якутским кино открываются отличные перспективы для экспорта. В 2024 году картина "Там, где танцуют стерхи" кинокомпании "Сайсары Синема", резидента кластера "Квартала труда", стала фильмом открытия фестиваля российского кино в КНР", – добавил глава республики.

https://ria.ru/20240903/jakutija-1970234320.html

https://ria.ru/20240619/yakutsk-1954058746.html

россия

монголия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, монголия, венгрия, айсен николаев, вэф — 2024 (восточный экономический форум)